Instagram elimina miles de cuentas por error

Mi uso de Instagram, creo que ya lo he contado en alguna ocasión, es de lo más ocasional. Puedo pasar meses sin acceder a esa red social y, cuando lo hago, le dedico unos pocos minutos y a otra cosa. Reconozco que cuando llegaron las historias (contenidos que solo duran 24 horas) sí que empecé a dedicarle algo más de tiempo al día… pero solo durante las primeras semanas. Tardé poco en volver a mi ritmo casi-mensual, en el que me he mantenido hasta ahora.

Sin embargo, hay muchas personas para las que Instagram juega un papel clave en su estrategia de comunicación online, y lo mismo ocurre con no pocas empresas. Desde creadores de contenido hasta grandes multinacionales, emplean la otra gran red social de Meta para su perfil público, por que un problema con el servicio puede tener una incidencia bastante sería en sus estrategias de comunicación. Esto ocurre siempre que, por ejemplo, se produce una caída del servicio, como la que experimentamos la semana pasada con WhatsApp (también de Meta), pero hay algo que puede resultar todavía peor que una caída general del servicio.

Me refiero, claro, a un problema específico de una (o muchas cuentas) y, claro, su gravedad se incrementa de manera exponencial dependiendo del mal aquejado. Por ejemplo, no poder responder en publicaciones de terceros (o en las respuestas a las nuestras) es un problema más o menos grave, en función de la política habitual de esa cuenta en dicho sentido. No poder crear nuevas publicaciones e bastante peor, claro, pero el tope de gama en este sentido lo encontramos, sin duda, en el cierre de la cuenta.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

Y eso es lo que está ocurriendo, durante las últimas horas, y que ha sido confirmado por la cuenta de esta red social en Twitter. Y es que, súbitamente, Instagram ha bloqueado miles de cuentas sin razón aparente. Según podemos leer en dicho mensaje, la compañía es plenamente consciente de la incidencia y afirma estar investigando las causas, pero desde mediodía, momento en el que se empezaron a reportar las primeras cuentas caídas, aún no parece haberse solucionado.

Así, durante todas estas horas Instagram, Insta, #instagramdown y términos y hashtags similares están poblando Twitter, con capturas de pantalla de los usuarios con el mensaje que se muestra cuando intentan acceder, de manera infructuosa, a sus cuentas. En dichos mensajes, se informa a los usuarios de que su cuenta ha sido suspendida, y se concede al usuario un plazo de 30 días para recurrir dicha decisión, con un botón que, en teoría, permitiría iniciar dicho proceso.

El problema añadido es que, según muchos usuarios, pulsar dicho botón los lleva a una página en blanco y, en otros casos, a un mensaje en el que se indica que no es posible llevar a cabo dicha operación pues, por una razón no aclarada, la función no está disponible. En estas circunstancias, el perfil del usuario deja de estar visible y, claro, tampoco es posible acceder al mismo para, como medida de seguridad, descargar el contenido que pudiéramos tener almacenado en la misma.

Aunque Instagram no ha indicado el número de cuentas afectadas (es posible que todavía lo desconozcan) parece que la incidencia ha sido bastante elevada, con algunas cuentas indicando que han perdido, en un momento, varios miles de seguidores. Ahora, claro, la clave es que la compañía sea capaz de identificar la razón de este problema y, claro, de restaurar las cuentas a su estado anterior. Y, bueno, sería de agradecer que también nos explicaran qué ha ocurrido, pero eso ya lo veo un poco más complicado.