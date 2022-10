Muchos usuarios de WhatsApp están reportando que el archiconocido servicio de mensajería propiedad de Meta (antes Facebook matriz) se ha caído y que no pueden recibir ni enviar mensajes (en el sentido de que lleguen a su destinatario). Al parecer la caída del servicio se ha producido entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana del huso horario de España peninsular y Baleares y los datos mostrados por Downdetector están confirmando dicho panorama.

Los smartphones se han convertido en una parte indispensable de nuestras vidas y no solo eso, sino que la inmensa mayoría de los usuarios no concibe uno sin WhatsApp, gran dominador de la mensajería instantánea a nivel mundial desde hace muchos años. Aquí la cuestión no solo está en los típicos grupos de amigos que comparten mensajes e imágenes banales, sino que muchas empresas dependen de WhatsApp para operar con normalidad de cara a los clientes y/o coordinar el trabajo, y todo eso sin contar con una aplicación para escritorio igual de potente como Telegram Desktop.

Tanto el hilo de Disqus de Downdetector como Twitter se están llenando de comentarios de usuarios quejándose de que WhatsApp está caído y que no pueden usar la aplicación con normalidad, quedándose en un estado permanente de intentar conectarse. Este comportamiento es el típico cuando ocurren este tipo de cosas y no es la primera que le pasa a WhatsApp y también le ha ocurrido a Telegram alguna que otra vez.

Estaremos al tanto para ver si Meta o WhatsApp publican información oficial sobre este incidente e iremos actualizando esta entrada conforme vayamos conociendo cosas. Desde la compañía de Zuckerberg, mediante una declaración para Engadget, reconocen que han trabajado en una solución que ya ha sido implementada, por lo que el servicio debería de estar funcionado de nuevo con normalidad. Por otro lado, en caso de volver a experimentar algo similar puedes usar otras aplicaciones de mensajería, porque sí, hay vida más allá de WhatsApp.