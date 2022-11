Razer Wolverine V2 Pro, control absoluto en PC y PS5

Hay dispositivos que, nada más verlos, te entran por los ojos, y tengo que admitir que eso es lo que me ha ocurrido con este Razer Wolverine V2 Pro, un mando que tanto por diseño como por prescontrolaciones, resulta de lo más prometedor. Y es que esta tecnológica especializada en el gaming ha dado, desde hace ya tiempo, con la tecla adecuada para su propuesta de dispositivos premium, en los que diseño y prestaciones están siempre por encima de las expectativas.

En el caso de este Razer Wolverine V2 Pro nos encontramos con un mando que, desde el primer vistazo, recuerda al excepcional Dual Sense de PlayStation 5, pero que también toma elementos reconocibles del controlador de Xbox (como la ubicación de algunos de sus controles) y que, mezclado en la coctelera con el toque propio de Razer nos proporcionan, desde el primer vistazo, la sensación de que nos encontramos con una mezcla que podríamos denominar como lo mejor de los dos mundos.

C0mpatible con PC y con PlayStation 5, nos encontramos con un mando que combina ligereza (279 gramos) y robustez, lo necesario para largas sesiones de juego en las mejores condiciones. Pero claro, el diseño no es nada si luego las prestaciones no están a la altura. Para garantizar que esto no ocurra, Razer ha dotado a este Razer Wolverine V2 Pro de un amplio conjunto de controladores y de algunas tecnologías propietarias que aseguran el rendimiento al que ya estamos acostumbrados en los dispositivos de la marca.

Así, en lo referido a los joysticks, el mando incluye dos adaptadores intercambiables que podemos emplear con los mismos para elegir se queremos emplear un perfil cóncavo alto o convexo corto, ya que según las investigaciones llevadas a cabo por la compañía, cada tipo de perfil es más adecuado para determinado tipo de juegos y estrategias en los mismos.

Con respecto a sus botones, Razer ha optado por la tecnología meca-táctil, que recorta la distancia de actuación (0,65 milímetros) alrededor de un 35% con respecto a lo habitual en los controladores de membrana. De esta manera los jugadores observarán una respuesta más ágil a sus pulsaciones en los mismos, así como una mayor sensibilidad.

Seguimos repasando los controles de este Razer Wolverine V2 Pro y ponemos ahora el ojo en su D-Pad microswitch de 8 direcciones y sus gatillos traseros, una ubicación que proporciona un acceso rápido y natural, y que cuentan con la tecnología Razer HyperTrigger, que permite la personalización de la respuesta de los mismos, en función del tipo de juego que estemos utilizando. De esta manera, estos controles siempre responderán a su uso tal y como esperamos, adaptándose a nuestras preferencias. Los seis botones programables (cuatro gatillos y dos bumpers) mediante la app de Razer nos permiten crear perfiles asociados a cada título y cambiar rápida y cómodamente entre los mismos.

En lo referido a conectividad, otro aspecto clave en este tipo de dispositivos, el Razer Wolverine V2 Pro emplea la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed Wireless que es capaz, según el fabricante, de proporcionar hasta tres veces mayor velocidad que cualquier otra tecnología gaming inalámbrica. Para la conexión a PC, emplea un doggle exclusivo diseñado también para proporcionar una latencia ultrabaja.

El Razer Wolverine V2 Pro saldrá a la venta el 31 de diciembre, pero ya puede ser reservado en la página web de su fabricante, y su precio es de 299,99 euros.