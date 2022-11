La VPN de Google llega a Windows y macOS

La espera por la VPN de Google ha sido larga pero, final y afortunadamente, parece que está a punto de concluir. Y es que, según podemos leer en The Verge, el servicio de navegación «anónima» de Google finalmente va a llegar a portátiles y sistemas de escritorio basados en Windows y en macOS, confirmando de este modo que los planes comunicados por la compañía hace ya bastante tiempo, pues el servicio fue lanzando inicialmente a finales de 2020, están a punto de completarse.

Recordemos que la compañía del buscador ofrece su servicio de red privada virtual sin coste adicional a todos los usuarios de los niveles premium de Google One. Por si no conoces la diferencia entre unos y otros, debes saber que el plan de 200 gigabytes (los inferiores ya no están disponibles para nuevas contrataciones) es el único que no tiene dicha etiqueta y, por lo tanto, no incluye el uso de la VPN de Google. El resto, de dos terabytes en adelante, sí que incluyen este servicio.

Lanzado inicialmente solo en Android, a principios de este año llegó finalmente a iOS, una buena noticia para los usuarios de dispositivos de Apple que, no obstante, supieron (supimos) pocos meses después de los problemas del sistema operativo de Apple con este tipo de conexiones. No obstante, ese lanzamiento nos hizo pensar que el salto de la VPN de Google a los sistemas de escritorio no podía demorarse demasiado. Finalmente han sigo algunos meses más de lo que cabía pensar, pero al menos ha sido dentro del mismo año.

Como ya te contamos en su momento, la VPN de Google tiene un punto muy a favor y otro bastante en contra. En la parte negativa nos encontramos con que, a diferencia de otros servicios de red privada virtual, éste no nos permite emplearlo para acceder a los contenidos de plataformas de streaming en otros países. Y es que seguramente ya sabrás que los catálogos de estos servicios cambian de país a país, por lo que simulas una conexión desde, por ejemplo, Estados Unidos, puedes acceder al catálogo del servicio en dicha región.

La buena noticia es que al igual que podemos compartir el almacenamiento que tengamos contratado con los miembros de nuestro grupo familiar, también podremos compartir con ellos la VPN de Google, por lo que una unidad familiar entera puede proteger su actividad de navegación en Internet con una única suscripción premium. Recordemos que el precio de las mismas, en su modalidad anual, parte de los 99 euros para el plan de dos terabytes.

Ofrecer un valor añadido a los planes de almacenamiento online es uno de los principales frentes de las tecnológicas en este mercado que pretende llegar, de manera masiva, al usuario doméstico (la implantación de estos servicios en el entorno corporativo es bastante distinta). Apple ya ofrece su servicio Apple Relay en los planes de iCloud+ y Apple One, si bien exactamente con la misma limitación que he indicado anteriormente sobre la VPN de Google.

Así, ahora la pelota está, cada vez más, en el tejado de los proveedores de servicios VPN para particulares. Por ahora juegan con la baza de permitir la selección del país desde el que establecer la conexión saliente, pero en un tiempo puede que eso ya no sea suficiente para competir con la propuesta de Google, Apple y el resto de tecnológicas que se sumen a ofrecer accesos VPN a sus clientes.