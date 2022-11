Hay nueva versión del navegador web Opera y a diferencia de lo que suele ser habitual para una aplicación que en los últimos tiempos y salvo excepciones, parece en modo mantenimiento, esta llega con novedades… llamativas. Tanto como integrar TikTok, la red social de moda, en el mismo navegador.

Con algo más de retraso que el resto de derivados de Chromium, Opera 93 muda su base a Chromium 107 y lo hace con una novedad cuando menos curiosa, como es la de integrar TikTok en el propio navegador, tal y como lo están ya servicios como Facebook Messenger, Instagram o WhatsApp, entre otros. Es decir, no se trata de un movimiento extraño para Opera, más bien al contrario.

De hecho, los desarrolladores de la solución noruega alardean de que Opera sea el primer navegador en integrar TikTok. Por supuesto, la integración de marras se refiere a la de los servicios que se pueden poner en la barra lateral, para lo cual, dicho sea de paso, TikTok encaja perfectamente, dado su flujo vertical derivado de la aplicación móvil.



Con todo, cabe recordar que Opera saca petróleo de su barra lateral y además de los dichos puede funcionar con otras plataformas de comunicación y sociales como Telegram o Twitter, pero también con servicios de música y vídeo por streaming como YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, etc; puede incrustar ahí noticias, opciones del navegador…

Lo cierto es que Opera no ofrece nada -o casi nada, si tenemos en cuenta que Facebook Messenger soporta indicadores de notificación- que no se pueda conseguir manualmente en navegadores como Vivaldi, Microsoft Edge o Firefox, pero le ponen empeño en que la experiencia resulte lo más automatizada posible y se nota.

Pero eso no es todo. Si no usas el viejo Opera, sino el nuevo Opera GX, el navegador para gamers, como novedad destacada tienes la incorporación de Opera VPN Pro a los servicios disponibles. O lo que es lo mismo, ya puedes contratar el servicio de VPN de la compañía y disfrutar de su plena integración con el navegador web. Porque sí, el VPN gratis no está mal, pero si quieres exigir, es mejor pagar.