Andan revueltas las aguas en Twitter. Más revueltas que nunca, se podría decir, por lo que el goteo de noticias es incesante, aunque está más centrado en la polémica y la gestión de la compañía, que en lo que ofrece a los usuarios. Sin embargo, también hay novedades en este sentido.

En concreto, las hay sobre un par de características que llevan tiempo sobre la mesa de pedidos más o menos populares, y que ahora, y quien dice ahora dice en un futuro cercano, podrían llegar a convertirse en realidad: cifrado en los mensajes directos y mensajes largos, o un poco más largos de como son actualmente.

Comenzando por la primera función, se trata de una demanda no muy generalizada, pero sí con mucho tiempo a sus espaldas: cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, los que se envían de manera privada de usuario a usuario. El por qué de su interés es obvio: Twitter es una plataforma por la que fluye la información y tener vías de contacto seguras y privadas, integradas en el propio servicio, es un complemento atractivo para activistas, periodistas o, en definitiva, cualquier usuario.

De hecho, hace tiempo que el propio Elon Musk se refiría a esta característica como un requisito deseable: «Los DM de Twitter deben tener un cifrado de extremo a extremo como Signal, para que nadie pueda espiar o piratear sus mensajes», dijo… a través de su cuenta en Twitter, claro está.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022