Para que en el tema de los asistentes ya está todo el pescado vendido, pero no es así: siguen teniendo un amplísimo margen de mejora para cumplir como uno desearía y el asistente de Google, uno de los grandes, no es una excepción. Pues bien, hay buenas nuevas si lo usas y eres un entusiasta de los podcast.

Hasta ahora podías pedirle al asistente de Google que abriese y reprodujese un podcast por el nombre del programa y poco más, pero eso parece que va a cambiar, o que está cambiando, más bien dicho, y es que se han añadido unas cuantas mejoras al servicio, según reportan en 9to5Google, que harán las delicias de los asiduos al medio.

Conste que Google advierte que se trata de una novedad dirigida principalmente a los usuarios de Android Auto, pero a fin de cuentas Android es Android y si lo tienes, lo puedes usar como te plaza. Pero ¿de qué mejoras estamos hablando? ¿Qué parámetros se agregan a las opciones corrientes del asistente de Google?

En concreto serían tres filtros nuevos que dan bastante juego si se combinan bien:

Búsqueda por episodio.

Búsqueda por tema.

Búsqueda por invitado.

Con algunos ejemplo, en lugar del actual…:

«Hey, Google, ponme el podcast equis».

A lo que el asistente de Google suele responder abriendo el último capítulo del programa, o reanundando la reproducción del último episodio que estuvieses escuchando. Ahora podrías hacer algo así:

«Hey, Google, ponle el podcast equis en el que se habla de zeta».

«Hey, Google, ponme el podcast de equis en el que participa zeta».

Así en abstracto lo cierto es que todo apunta al nombre del episodio en particular, por lo que en principio sería menos espectacular de lo que parece el cambio de lo previsto. Aun así es es un avance sustancial con respecto a lo que había… aun cuando, al menos en español, no funciona todo lo fluido que debiera… Pero funciona, que no es poco.

Eso sí, ten en cuenta que por defecto el asistente de Google abrirá Google Podcast para reproducir lo que quiera que le pidas. Si usas otro cliente, tendrás que configurarlo en las preferencias del asistente de Google para que sea el utilizado de manera predeterminada.