GeForce RTX 40 Mobility, esto es lo que sabemos

Además de no pocos modelos de escritorio de la nueva generación, NVIDIA tampoco nos ha contado nada todavía de las GeForce RTX 40 Mobility, sus adaptadores gráficos para ordenadores portátiles, dos en uno, AIOs, etcétera, que también tienen una importancia clave en el mercado. Y es que lo de que los portátiles no sirven para jugar se quedó bastante desfasado hace ya mucho tiempo. Hoy en día los componentes para portátil y los diseños de los mismos permiten disfrutar de una experiencia de juego sensacional en equipos al alcance de casi todos los bolsillos.

Además, actualmente la situación ya se ha normalizado, pero durante más de un año, el de la escasez y precios muy hinchados de las tarjetas gráficas, prácticamente la única manera de poder tener un PC de precio razonable con una RTX 20 o una RTX 30 era optar por un portátil que incorporara alguna de las versiones mobile de las mismas. No parece que vayamos a experimentar lo mismo, o al menos de manera tan acusada, con esta nueva generación, pero aún así, en no pocos casos las GeForce RTX 40 Mobility ampliarán sustancialmente la posibilidad de acceso a las novedades más interesantes que propone la nueva plataforma de NVIDIA.

Así pues, son ya muchos los usuarios que esperan información sobre cómo y cuándo se harán oficiales y que podemos esperar de estos adaptadores gráficos, así que mejor no le demos más vueltas y comencemos a responder preguntas.

¿Cuándo se presentarán las GeForce RTX 40?

El martes 3 de enero a las 18.00 (hora española peninsular). Y sí, efectivamente, será durante la celebración del primer gran evento tecnológico del año, el CES 2023.

Esto, que de por sí ya es muy interesante, pasa a serlo todavía más al tener en cuenta que coincidirá, en esos días, con el anuncio por parte de Intel de sus integrados Raptor Lake-H, es decir, sus soluciones de movilidad. Dicho de otra manera, en cuestión de horas, asistiremos a la puesta de largo de la nueva generación de procesadores y tarjetas gráficas en dispositivos móviles. Y poco antes del día de Reyes, por lo que muchos lo considerarán un regalo.

¿Qué modelos de GeForce RTX 40 Mobility presentará NVIDIA en el CES 2023?

Pues según afirma Wccftech, que habría tenido acceso a un documento interno de la tecnológica, estas GPU serán las protagonistas del evento:

RTX 4080 Ti o 4090 Mobility (GN21-X11) con 16 gigabytes de RAM.

o (GN21-X11) con 16 gigabytes de RAM. RTX 4080 Mobility (GN21-X9) con 12 gigabytes de RAM.

(GN21-X9) con 12 gigabytes de RAM. RTX 4070 Mobility (GN21-X6) con 8 gigabytes de RAM.

(GN21-X6) con 8 gigabytes de RAM. RTX 4060 Mobility (GN21-X4) con 8 gigabytes de RAM.

(GN21-X4) con 8 gigabytes de RAM. RTX 4050 Mobility (GN21-X2) con 6 gigabytes de RAM.

Además, junto con estos cinco modelos, también se anunciará una GeForce RTX 3050 con 6 gigabytes de RAM.

¿Qué rendimiento tendrán las GeForce RTX 40 Mobility?

Evidentemente, todavía es muy pronto para llegar a conclusiones finales a este respecto, pues de momento solo contamos con la información filtrada desde NVIDIA, y que nos permite comparar el rendimiento de estas RTX 40 Mobility (y la nueva RTX 3050 6GB) con respecto a las RTX 30 Mobile. No obstante, y en base a dichos datos, parece que el salto de rendimiento será bastante acusado:

Por establecer algunas comparaciones en base a dichos datos, vemos que la tope de gama (que todavía no está claro si será denominada RTX 4080 Ti Mobility o 4090 Mobility) se adelanta, por un 30%, al tope de gama de la generación anterior, la RTX 3080 Mobile; por su parte, entre las 3080 y 4080 vemos que se repite el mismo incremento, un 30%; más acusada es la diferencia entre las 4070 y 3070, donde vemos que se incrementa hasta un 46%; entre las 4060 y 3060 volvemos a lo visto anteriormente, con un nuevo 30%; y cerramos comparando la 4050 con la 3050 (ojo, no con la que se presenta en el mismo evento) donde vemos la mayor diferencia de todas, con un flamante 50%.

Por su parte, si comparamos la nueva RTX 3050 6GB con los modelos ya existentes, vemos que la mejora de rendimiento es del 12% con respecto a la 3050 Ti y del 30% si la comparamos con la RTX 3050 4GB.

¿Cuándo llegarán al mercados los primeros ordenadores con gráficas GeForce RTX 40 Mobility?

Obviamente, todavía no hay ningún anuncio oficial al respecto. No obstante, la opinión generalizada es que se producirán anuncios de modelos concretos, por parte de muchos fabricantes y ensambladores, de manera prácticamente inmediata tras la presentación de las RTX 40 Mobility y de los Intel Raptor Lake-H. Así, podemos contar con que sabremos de ellos durante el CES 2023 (aunque no sea necesariamente en eventos dentro del mismo) y que su llegada a los puntos de venta se produzca unas semanas después, entre finales de enero y principios de febrero.