NVIDIA da su versión sobre los problemas del conector de 16 pines

Desde que se produjo el lanzamiento de la GeForce RTX 4090, hace ya más de un mes, hemos ido viendo casos puntuales de usuarios que decían que su conector de 16 pines se había quemado. Las reacciones fueron dispares, algunos se alegraron y gritaron a los cuatro vientos que NVIDIA había metido la pata y que se trataba de un fallo grave de diseño, otros preferimos mantener una actitud más prudente y esperar a tener más información al respecto.

La verdad es que, desde el principio, todo esto me olía a quemado. Si realmente se tratase de un fallo grave a nivel de diseño habríamos visto muchos más casos, y por otro lado también tendríamos mucha más información por parte de los propios usuarios que reportaban esos fallos. Esto último es importante, ya que recuerdo que, de hecho, uno de los primeros fallos que apareció apenas contenía una explicación de lo sucedido y algunas fotos que no daban ni siquiera un mínimo de contexto.

En su momento os contamos que todo parecía indicar que se trataba de un problema generado por un mal uso del conector, es decir, que la culpa la tenía el propio usuario por no haber utilizado bien el conector de alimentación de 16 pines, aunque al principio nos centrábamos en el problema de doblar en exceso el primer tramo de dicho conector, ya que esto hacía que el calor se acumulara en esa zona y que la temperatura alcanzase niveles alarmantes.

NVIDIA ha confirmado que no se trata de un defecto a nivel de diseño en el conector de 16 pines, sino que estamos ante un problema derivado del mal uso del mismo, aunque no tiene su origen en el doblado del cable, sino en la inserción incorrecta del mismo. Esto encaja perfectamente con las fotografías que habíamos visto, en las que solo aparecían quedamos una parte de los conectores del cable de 16 pines.

En resumen, NVIDIA ha dicho que han identificado unos 50 casos a nivel global, y que el problema está provocado por una mala conexión del conector de 16 pines, es decir, porque los usuarios no insertan por completo el conector, de manera que una parte del mismo, o incluso todo el conector, no queda introducido totalmente y el contacto entre los pines no se realiza de forma adecuada.

Esto encaja con lo que descubrió recientemente Gamer Nexus, y también con las marcas de uso de los cables que fueron tramitados bajo RMA. En todos ellos se puede ver que la línea de desgaste indica que el conector no se introdujo por completo. Según los datos que tenemos ahora mismo, NVIDIA ha vendido unas 125.000 GeForce RTX 4090, así que la tasa de fallos por el mal uso del conector de 16 pines es de solo un 0,04%.

No tenía ningún sentido este fallo, ya que al final la GeForce RT 4090 tiene un consumo similar a la GeForce RTX 3090 Ti y utiliza también un conector de 16 pines, y esta última no tuvo problemas en ningún momento. Tampoco entiendo que un usuario que compra una GeForce RTX 4090 no se moleste en asegurarse de que ha conectado bien el cable de alimentación, pero bueno, al final el misterio está resuelto.