Apple, Reino Unido y juego en la nube

Apple, y más concretamente iOS y la App Store, llevan ya bastante tiempo en el ojo de los reguladores, que observan con preocupación el ecosistema cerrado del sistema operativo de Apple para sus dispositivos. De manera lenta pero constante, vamos viendo como se van abriendo investigaciones, a veces a instancia de otras empresas y en otras ocasiones por parte de los propios reguladores, que van perfilando el final de la exclusividad y el control absoluto de lo que ocurre en la App Store.

Seguramente recordarás que, en su momento, GeForce NOW, Xbox Cloud y Stadia se plantearon llevar sus apps a la App Store, para que los usuarios pudieran acceder a dichos servicios desde el iPhone. Sin embargo, Apple reclamó el poder ejercer supervisión sobre los títulos que serían accesibles a través de la plataforma. Algo que no parece tener cierto sentido, pues dichos juegos se ejecutan siempre en la nube, no en el dispositivo, por lo que no queda clara la razón por la que los de Cupertino jugaron esa carta.

En consecuencia, la App Store quedó vedada para las apps de acceso a dichos servicios, haciendo que las tres empresas tras los mismos, NVIDIA, Microsoft y Google, tuvieran que pisar el acelerador en el diseño de las versiones web de los servicios, para que los usuarios de iOS pudieran acceder a los mismos. Personalmente, nunca me he quitado de la cabeza que el hacer que Fortnite se pudiera volver a jugar en iOS gracias a GeForce NOW y a Xbox Cloud tuvo un poco de venganza por parte de ambas tecnológicas.

Sea como fuere, según podemos leer en un comunicado de prensa, parece que la Autoridad Británico de los Mercados y la Competencia (ACM) quiere que Apple abra las puertas de laApp Store a los juegos en la nube. El regulador está llevando a cabo una investigación sobre las plataformas móviles, con Apple y Google en el punto de mira, sobre si las condiciones que imponen en sus sistemas operativos estarían actuando como freno para la libre competencia y, en consecuencia, para la evolución de las tecnologías asociadas.

La investigación también se refiere a los navegadores de ambas plataformas, Android e iOS, que según una investigación llevada a cabo por la ACM representó el 97% de toda la navegación móvil de Reino Unido en 2021. A este respecto, debemos recordar que para que un navegador web sea aceptado en la App Store, Apple obliga a que éste emplee el motor de Safari, vetando de este modo desarrollos basados en Chromium y otras alternativas.