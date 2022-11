Windows 10 22H2 está listo para su despliegue, asegura Microsoft

Windows 10 22H2 es la última gran actualización del sistema operativo de Microsoft. Llegó el pasado octubre y, tras unas pocas semanas de maduración, la compañía la valida como la recomendada para todos los usuarios corrientes de Windows 10, por lo que su despliegue masivo ha comenzado.

Repasando las últimas novedades, el lanzamiento de Windows 10 22H2 permitía la actualización del sistema desde Windows 10 20H2 y versiones superiores, aunque la misma se ofreció por fases durante las primeras semanas en las que estuvo disponible. De hecho, poco Microsoft tardó muy poco en recomendarla.

A este respecto, un apunte importante: solo los usuarios que estén ejecutando Windows 10 20H2 -la versión de octubre de 2020- o superior podrán actualizar de manera normal, a través de Windows Update. Quienes estén utilizando alguna versión más antigua deberán reinstalar el sistema, con el consiguiente trabajo que ello conlleva.

Las nuevas instrucciones de Microsoft actualizan a las previas:

La actualización de Windows 10 22H2 está entrando en su fase de implementación final y ya ha sido designada para su despliegue. Como parte de esta fase de implementación, Microsoft ofrece la actualización a un conjunto ampliado de dispositivos elegibles que ejecutan Windows 10 20H2 y versiones posteriores.

Si tienes un dispositivo elegible, puedes instalar esta actualización abriendo la Configuración de actualización de Windows y seleccionando Buscar actualizaciones.

Lo más probable, no obstante, es que si has recibido y aplicado las actualizaciones recibidas vía Windows Update, ya estés utilizando Windows 10 22H2, cuya primera actualización de mantenimiento llegó esta misma semana. Si dudas de qué versión de Windows que estás usando, en ese enlace te explicamos cómo comprobarlo en un segundo.

Con respecto a Windows 10 22H2, tal y como hemos comentado, Microsoft recomienda su actualización, con carácter de urgencia para los usuarios de Windows 10 20H2, pero también de Windows 10 21H1, ya que su fin de servicio (EOS) será el próximo 13 de diciembre. Con esta actualización las ediciones Home y Pro tendrán 18 meses de servicio.

El único pero de Windows 10 22H2, versión de funciones según Microsoft, es que no se ha dado a conocer ni una sola de sus novedades, no digamos ya funciones. Se trata asimismo de una actualización ligera comparada con otras de las que he recibido Windows 10, por lo que más que de funciones, es a todos los efectos una actualización de mantenimiento.

Y casi mejor que sea así, viendo el historial de problemas que arrastra Microsoft con cada actualización de Windows 10… y de Windows 11, versión a la que Microsoft gustaría derivar a todos sus usuarios, pero que por culpa de sus requisitos va a costar que algo así suceda.