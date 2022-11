Un ingeniero de Apple explica por qué los AirPods Pro 2 no soportan audio sin pérdida

Parecía que Apple iba a introducir audio sin pérdida en los AirPods Pro 2, sin embargo, parece que al final no ha sido así, así que un ingeniero de la compañía ha salido al paso para explicar por qué los auriculares inalámbricos de última generación de la manzana mordida no soportan dicha característica.

Los auriculares AirPods Pro 2 no son precisamente baratos y han sido aclamados, al igual que otros modelos de dispositivos similares de Apple, por su calidad de sonido y sus capacidades de cancelación de ruido. El hecho de que Apple Music ofrezca audio sin pérdida parecía un indicio de que la característica sería introducida para ser aprovechada por el último modelo de auriculares a través de Bluetooth, pero al final no ha sido así. Si bien puede que alguno culpe a las limitaciones de los códecs de audio inalámbricos, el ingeniero de Apple ha reconocido que ese no es el origen.

En una entrevista concedida al medio What Hi-Fi?, el ingeniero de acústica de Apple, Esge Andersen, ha reconocido, como ya hemos dicho, que la limitación no está en el códec empleado para transmitir el sonido a través de Bluetooth, sino en el hecho de que la compañía ha preferido centrarse en ofrecer una experiencia confiable en lugar de servir detalles acústicos en bruto.

Con el fin de mejorar la calidad del audio en los AirPods Pro 2, Andersen ha explicado que desde la compañía se han centrado en la ingeniería, poniendo el foco principalmente en ajustar el canal de flujo de aire dentro de los auriculares para mejorar la calidad del audio a todos los niveles mientras sigue transmitiendo el audio a la misma definición que en la generación anterior.

Sobre la posibilidad de soportar audio sin pérdida en futuras generaciones de los AirPods Pro, Andersen no ha dado ninguna respuesta concreta salvo que desde la compañía están abiertos a los cambios. Llegados a este punto, merece la pena recordar que Apple ha agregado a su servicio de música compresión de audio sin pérdida con su propio códec, Apple Lossless Audio Codec (ALAC), que ofrece una salida que oscila entre 16-bit/44,1 kHz (calidad de CD) y 24-bit /192kHz.

Sea como fuere, no es posible tener audio sin pérdida empleando los AirPods Pro 2 a través de la interfaz Bluetooth. Los altavoces del iPhone y el iPad y modelos de auriculares alámbricos pueden soportar dicha característica, aunque lo ideal sería emplear un conversor digital-analógico (DAC) externo, mientras que un Mac técnicamente hay que usar cascos con cable para disfrutar de la música de alta fidelidad.