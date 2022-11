Publicados los requisitos de sistema de The Callisto Protocol

Tras muchos meses de espera, Striking Distance Studios ha publicado por fin los requisitos de sistema de The Callisto Protocol, uno de los videojuegos más esperados del tramo final de 2022.

Para los que hayan estados despistados, The Callisto Protocol es un juego de survival horror y acción procedente de al menos parte del equipo que tiempo atrás estuvo al frente de Dead Space. Striking Distance Studios, que puede ser considerada como una heredera de Visceral Games, no ha dudado en rescatar y reciclar muchas de las mecánicas y diseños empleados en la mítica saga de Electronic Arts, la cual a nivel de comercial jamás terminó de despegar y, junto con otros fracasos como Dante’s Inferno, supusieron el cierre de Visceral Games.

En resumidas cuentas, y sin ánimo de resultar ofensivo, The Callisto Protocol puede ser entendido como un Dead Space de marca blanca, aunque por suerte es un proyecto con apariencia de triple A, así que a nivel gráfico luce espectacular. Frente al título del que deriva (por estilo, obviamente), introducirá algunos mecanismos de sigilo que han recordado a The Evil Within, los cuales veremos cómo funcionan a la hora de la verdad.

Recuperando el tema que realmente nos ocupa en esta entrada, los requisitos de sistema, podemos decir que The Callisto Protocol no es exagerado si tenemos en cuenta la fecha de lanzamiento de los componentes que pide, pero estos son más altos que los requeridos por Resident Evil 4 remake y hay que contar las sucesivas crisis habidas desde la aparición de la burbuja de la criptominería en 2017, las cuales han dificultado a muchas personas la renovación del hardware.

Requisitos mínimos de The Callisto Protocol (nos suponemos que a 1080p)

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados para The Callisto Protocol (nos suponemos que a 1080p)

Sistema operativo: Windows 10/11

Procesador: Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 75 GB de espacio disponible (se recomienda SSD)

El juego se venderá en dos ediciones, una de Día Uno al precio de 60 euros y otra Digital Deluxe que cuesta 80 euros. Merece la pena avisar de que emplea el siempre controvertido Denuvo, un gesto un tanto feo por parte de Striking Distance Studios y KRAFTON, Inc. si tenemos en cuenta que es un título monojugador. Tampoco hay noticias de momento sobre su compatibilidad con la Steam Deck. Os dejamos con el tráiler de lanzamiento del juego.