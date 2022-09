Apple presenta los AirPods Pro de segunda generación

Aunque los grandes protagonistas del evento Far Out de Apple han sido los nuevos iPhone 14, los Apple Watch Series 8 y el Apple Watch Ultra, los de Cupertino también han aprovechado el evento para una actualización de producto más esperada, con la presentación de los AirPods Pro de segunda generación. Y es que debemos recordar que la primera generación fue presentada en 2019 y que en su momento nos dejaron con muy buen sabor de boca, pero que ya iba siendo necesaria una renovación.

A simple vista puede dar la impresión de que no se han producido grandes cambios, pues estéticamente el diseño es bastante similar. Esto, no obstante, es bastante comprensible, pues el diseño de la primera generación ya resultaba muy acertado, por lo que introducir grandes cambios a este respecto podría haber resultado contraproducente. No obstante, sí que hay algunos cambios muy interesantes, y que justifican plenamente el salto generacional.

Por una parte, en estos AirPods Pro de segunda generación toda la parte cilíndrica de cada auricular se convierte en superficie de control táctil, facilitando de este modo el acceso múltiples funciones, como el control de volumen, pausar y reiniciar la reproducción, cambiar la pista que estamos escuchando o invocar a Siri, funciones que podemos controlar de este modo. Esta mejora resultará especialmente útil cuando los utilicemos mientras que caminamos o, especialmente, durante la práctica de actividades deportivas.

Aunque estéticamente el estuche de carga también se parece mucho al de la anterior generación, también encontramos algunas novedades muy interesantes en el mismo. La más destacable es que ahora cuenta con el chip de localización U1, que proporcionará una ubicación mucho más precisa al emplear la función de búsqueda de Apple. Adicionalmente, ahora cuenta con un altavoz capaz de reproducir tonos agudos que serán de gran ayuda para localizar el estuche. Y como detalle de personalización, ahora Apple permite personalizar el estuche con un Memoji o Animoji personal. Además, ahora el estuche también permite la carga con el cargador del Apple Watch.

Ya en su interior, encontramos el integrado Apple H2, responsable de las funciones de cancelación activa de ruido y que cancela hasta el doble de ruido que los AirPods Pro de primera generación. De manera adicional, también cuentan con el modo de sonido ambiente adaptativo, que evita los riesgos del aislamiento acústico absoluto cuando, por la razón que sea (desde estar pendientes de comunicaciones hasta caminar por la calle), éste no es recomendable.

Además, también es el responsable de algo muy esperado en esta generación, y es que los AirPods Pro ya son compatibles con audio espacial, el sistema de sonido posicional presentado por Apple el año pasado, y que ya cuenta con una amplia selección de grabaciones compatibles en Apple Music. También hay novedades en el transductor responsable de la reproducción de sonido. En esta nueva versión del mismo, que equipa un amplificador personalizado, se reduce la distorsión en la reproducción de graves, que ganan en matices, y por lo tanto mejora la nitidez general del sonido.

También hay mejoras en lo referido a su autonomía, que pasa de las cuatro horas y media de la generación anterior a las seis horas con la cancelación de ruido activa, de esta nueva versión. Por su parte, el estuche de carga es capaz de proporcionar hasta cuatro cargas completas, por lo que la autonomía, en su conjunto, asciende hasta las treinta horas.

En lo referido a precios y fechas, los AirPods Pro de segunda generación podrán reservarse a partir del próximo viernes 9 de septiembre en la web de Apple, y las primeras unidades llegarán a sus usuarios y a las tiendas el viernes 23 de septiembre. Su precio será de 299 euros.

