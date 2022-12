Google ataca de nuevo a Apple por los SMS

Por alguna extraña razón (o no tan extraña, a poco que decidamos pensar mal), Apple se niega de manera sistemática a adoptar RCS (Rich Communication Services, Servicios de Comunicación Enriquecida), pese a que no cabe duda de que dar este paso supondría una gran mejora para los usuarios de iOS, que de este modo finalmente podrían hacer uso de una solución tecnológica diseñada para sustituir a los ya más que veteranos mensajes SMS. Y es que puede parecer que no ha pasado tanto tiempo, pero lo cierto es que estos días se han cumplido 30 años desde el envío del primer mensaje con esta tecnología.

Operadores de telefonía, fabricantes de dispositivos y responsables de sistemas operativos llevan ya años apostando por el salto de SMS a RCS, pues permitiría a los usuarios contar, directamente en la app de mensajes del dispositivo, contar con funciones que hasta ahora son exclusivas de las apps de mensajería instantánea, acabando de este modo con las enormes limitaciones de los mensajes cortos de texto. Además, RCS mantiene retrocompatibilidad con los mismos, para aquellas ocasiones en las que el destinatario de un mensaje no cuente con un terminal que soporte dicha tecnología.

Es cierto, y esto fue un punto negativo en sus inicios, que con el nacimiento de la especificación ésta no contemplaba el cifrado de extremo a extremo, una omisión difícil de comprender en los tiempos que corren, pero que finalmente fue subsanada por Google en 2021. Desde entonces, todos los mensajes enviados entre dispositivos Android con RCS se cifran, proporcionando de este modo el nivel de seguridad que cabe esperar de una herramienta de comunicaciones moderna.

Como decía, los mensajes SMS han cumplido 30 años y, a modo de celebración, Google ha publicado una entrada en su blog. Una entrada que podría limitarse a celebrar la efeméride y a hacer un repaso sobre la historia de los mensajes cortos, tan contundentemente exitosos durante la primera década de este siglo. Y es que, hasta que llegaron las apps de mensajería instantánea para smartphones, los SMS eran la opción predilecta de millones de usuarios a la hora de comunicarse.

Sin embargo, la compañía del buscador ha aprovechado para tirarle una nueva pulla a Apple, en forma de varias menciones, algunas indirectas y otras tan contundentes como ésta:

«Y hoy, todos los principales operadores y fabricantes de telefonía móvil han adoptado RCS como estándar, excepto Apple. Apple se niega a adoptar RCS y continúa confiando en los SMS cuando las personas con iPhones envían mensajes a personas con teléfonos Android, lo que significa que sus mensajes de texto se estancaron en la década de 1990«.

Para una compañía como Apple, que se jacta de estar en la vanguardia tecnológica, una acusación como ésta resulta cuanto menos sangrante, pero lo cierto es que en este caso Google lleva la razón. No es la primera vez que los del buscador señalan a los de Cupertino. La última vez que lo vimos fue el pasado mes de agosto, y también tuvimos un claro (y un tanto prepotente) recordatorio de que Apple no tiene intención de dar el salto a RCS.