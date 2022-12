Ventoy añade soporte para FAT32 y más de 32 GB

Si eres aficionado a probar diferentes sistemas operativos y prefieres una experiencia real, y no virtualizada, o si te dedicas a la administración de sistemas y sueles llevar siempre encima una memoria USB bien pertrechada de ISOs, seguro que ya conoces a Ventoy, una aplicación para crear unidades instalables que se lanzó hace un par de años, pero que ya ocupa un lugar de privilegio entre las herramientas de todo el que se precie.

Por si acaso, repetimos: Ventoy es una utilidad con la que crear unidades USB que contengan imágenes de instalación de sistemas operativos, por ejemplo de versiones de Windows o distribuciones Linux, entre otros, para su instalación, obviamente. Algo que a priori ya teníamos, véase Rufus, del que hemos hablado por aquí en más de una ocasión; aunque lo cierto es que hay multitud de alternativas. ¿Por qué, entonces, es Ventoy tan especial?

Porque Ventoy es un desarrollo de código abierto y multiplataforma que facilita el arrancar múltiples sistemas operativos desde una única unidad USB. Es realmente fantástico porque a diferencia de la mayoría de opciones existentes, una vez instalas Ventoy en tu USB, puedes agregar, pero también eliminar imágenes de instalación de sistemas operativos con arrastrar y soltar, o con borrar. O sea, el proceso es mucho más rápido, sencillo y óptimo para la vida útil del USB.

Con Ventoy no solo puedes agregar tantas imágenes de instalación (ISO, IMG, WIM, etc) como te permita el espacio de almacenamiento disponible en la memoria USB: te libra de estar formateando continuamente formateando la unidad. Con Ventoy, el método de uso es simple: conectas el USB al ordenador, acceder a la carpeta y añades o borras lo que quieras. No hay más. Luego arrancas y proceder con lo que quieras hacer (en el anterior enlaces tienes instrucciones de uso detalladas).

Ventoy tiene otra cosa positiva, y es que se trata de un proyecto con un desarrollo muy activo que cada poco lanza nueva versión con novedades interesantes, como es el caso que nos ocupa. En concreto Ventoy 1.0.84 estrena soporte para múltiples idiomas en el menú de arranque y, más importante todavía, soporte para el sistema de archivos FAT32 y más de 32 GB de almacenamiento, mejorando así sus prestaciones en entornos multiplataforma.

Solo un par de novedades, pero lo suficientemente interesantes como para permitirnos publicar este recordatorio sobre Ventoy, una herramienta indispensable a día de hoy… para quienes la necesitan, claro. Para meter un Windows o una distro Linux de manera puntual, hay alternativas más sencillas, como por ejemplo balenaEtcher. Ahora bien, si es algo que hace a menudo, agradecerás lo que Ventoy te ofrece. Toda la información y las descargas en su sitio web oficial.