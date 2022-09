No hay relevo generacional para los SMS o MMS. Es decir, para el Short Message Service o el Multimedia Messaging Service. Es decir, para los clásicos mensajes de texto y multimedia móviles. No lo hay, porque mientras que Google hace tiempo que decidió seguir la iniciativa de la Asociación GSM, la mayor organización de operadoras móviles, Apple no tiene el más mínimo interés en hacer lo propio.

Así, la interoperatividad entre Android e iOS a este respecto no tiene visos de mejorar. Un ejemplo palmario de ello lo hemos tenido hace unos días, con la asistencia de Tim Book a la 2022 Code Conference. Allí un periodista le preguntó qué estaba haciendo Apple para mejorar la compatibilidad de las comunicaciones entre los usuarios de iPhone y Android, a lo que el CEO de Apple respondió: «No escucho a nuestros usuarios pedir que pongamos mucha energía en eso«.

El periodista le interpeló, asegurando que no podía enviarle algunos vídeos a su madre, porque ella usa Android. A lo que el jefazo de la manzana respondió, una vez más con altanería, pero también con algo de humor, es de esperar: «Cómprale un iPhone a tu madre«. Como si todo el mundo pudiera comprarle un iPhone a su madre o, para el caso, a sí mismo. De solo existir smartphones de Apple, nada apunta a que la tecnología móvil se hubiese democratizado como lo ha hecho con Android.

Sin embargo, Cook tiene parte de razón: la mayoría de los usuarios de iPhone no están interesados en RCS. Y, sin RCS, no hay tutía.

RCS (Rich Communication Services o servicios de comunicación enriquecida) es, de facto, el estándar llamado a sustituir a los SMS/MMS, una iniciativa de la Asociación GSM que hace tiempo que Google adoptó en Android, pero de la que Apple ha pasado olímpicamente y, por la postura mostrada por Cook, no parece que nada vaya a cambiar en el corto plazo. A menos, claro, que alguna reguladora les obligue a ello, que tampoco lo parece.

El problema, no obstante, es diferente en Estados Unidos y en el resto del mundo. En el país norteamericano Apple es una institución bien arraigada y su propia solución, iMessage, está tan extendida, sobre todo entre los más jóvenes, que cuando en la compañía se plantearon llevar la aplicación a Android, desecharon la idea rápido por considerarla contraproducente: «iMessage en Android simplemente serviría para eliminar [un] obstáculo para que las familias de iPhone les den teléfonos Android a sus hijos».

En el resto del mundo, por el contrario, la gente suele comunicarse por lo general utilizando servicios y aplicaciones independientes, como WhatsApp, Telegram y muchas otras según el territorio. Así, no da la sensación de que nadie se haya preocupado por buscar un sustituo a los SMS/MMS, aunque es preciso que lo haya para asegurar una interoperabilidad mínima en base a estándares, y no a aplicaciones y servicios exclusivamente privados. El antecedente es, de hecho, las mil y una aplicaciones y servicios de mensajería que hay, todas incompatibles entre sí.

Para hacernos una idea de a qué nos referimos: es como si los grandes proveedores de servicios de correo electrónico abandonasen la tecnología actual para apostar cada uno por su propia solución, tal y como hicieron con la mensajería instantánea y la videoconferencia: no todo el mundo usa o tiene que usar WhatsApp, Telegram ,etc.; es necesario contar con un relevo generacional que sea un estándar y que cualquiera pueda utilizar sin encerrarse en algo que controlar una sola empresa, y el único que hay es RCS.

Así están las cosas. Con Google llamando la atención a Apple por la negativa de esta a adoptar RCS, y sin que -de momento- nadie que la obligue a hacerlo. Y aunque visto cómo está repartido el mundo, no parece una prioridad…

Mientras tanto, Google mantiene su apuesta por RCS y uno de los avances más destacados en este sentido fue la implementación de cifrado de extremo a extremo en la aplicación de Mensajes de Android. Ojo, eso sí, porque sigue soportando SMS/MMS, por lo que dependerá de a quién se le envíe un mensaje para utilizar un método o el otro.