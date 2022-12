Dale salida al músico que llevas dentro con esta oferta de Amazon

Todos, dicen, llevamos un músico en nuestro interior… y Amazon lo sabe. Ya sea silbando al pasear, cantando en la ducha o desgarrándonos la voz en el coche con los grandes éxitos de nuestra juventud, la música ejerce un efecto más que destacable en nuestro estado de ánimo, y la posibilidad de crearla, o al menos de reproducirla decentemente, es una idea que nos seduce a muchos. Sin embargo, la falta de tiempo y los elevados precios de los instrumentos actúan, en muchas ocasiones, como una barrera que nos impide dar el salto.

Sin embargo, y revisando las ofertas que Amazon está publicando de cara a las Navidad, hemos encontrado una oferta que suena de maravilla (nunca mejor dicho) y que puede ser la puerta a una afición de esas que devoran horas, pero que también proporcionan enormes satisfacciones personales. Ya sea para regalar a alguien a quien sabes que le hará mucha ilusión o, no menos importante, para darte una satisfacción personal al regalártelo a ti mismo, este kit completo de teclado te permitirá dar la nota (perdón, no he podido evitarlo) estas fechas.

¿Y en qué consiste esta oferta de Amazon? Pues el epicentro de la misma es el teclado/piano RockJam 761, con 61 teclas de tamaño completo, con una muy completa colección de instrumentos, ritmos y tonos y, algo muy importante, puerto MIDI por si deseas conectarlo al PC para emplearlo con una DAW para editar tus composiciones, añadir efectos, etcétera. Además, para hacerlo aún más polivalente, puedes emplearlo tanto con su fuente de alimentación conectada a la red eléctrica, como con baterías.

Pero claro, hablamos de un kit, así que seguramente te estarás preguntando qué es lo que encontraremos en el mismo, además del propio teclado, y la respuesta rápida es: todo lo que necesitas para emplearlo. Como puedes ver en la imagen, se incluye un soporte para el teclado, un elemento que comprado a parte tiene coste considerable, una banqueta cómoda para que puedas pasar varias horas sentado en la misma mientras tocas, un pedal (un elemento olvidado en muchos kits, pero realmente importante) y unos auriculares con los que podrás tocar durante horas con la tranquilidad de que no estarás molestando a nadie.

Ya sea para los más peques, o para adultos que desean dar sus primeros pasos, con este kit de Amazon cuentas con todo lo necesario para adentrarte en el mundo del piano y de la composición musical. No es un dispositivo profesional, claro, pues los precios de los mismos son muy, muy superiores, pero sí que es una excelente opción para empezar a explorar tu creatividad, contando con todo lo necesario para empezar a disfrutarlo desde el primer momento. Esto queda acredita por su nota de 4,5 sobre 5, con un total de más de 23.500 valoraciones en Amazon.

El precio normal de este kit es de 164,99 euros pero, de manera limitada en el tiempo, ahora puedes hacerte con él aprovechando un más que suculento descuento, que deja su precio final en tan solo 109,99 euros. Sí, has leído bien, por poquito más de cien euros, puedes dar tus primeros pasos en una afición fascinante, o sorprender a un ser querido que sabes que lleva tiempo queriendo hacerlo.



—

NOTA: este articulo contiene enlace(s) de compra con código de afiliado de MuyComputer y/o sus socios comerciales por los que MuyComputer puede recibir una retribución. Por eso consideramos importante aclarar que la selección de los mismos para su publicación responde siempre, y de manera exclusiva, a criterio editorial, no a intereses comerciales.