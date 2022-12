Netflix: no a los deportes en vivo, sí a más niveles con publicidad

Netflix lleva todo este 2022 dándole más vueltas que nunca a su modelo de negocio y su propuesta de contenidos. Recordemos que a principios de año la compañía todavía negaba estar interesada en ofrecer un plan de suscripción más económico y con publicidad, y que sin embargo hace ya algo alrededor de un mes que lo ofrece en varios países. También hemos visto cómo han pisado el acelerador tanto en su propuesta de juegos, que cada vez apunta más alto, como en sus intenciones de empezar a monetizar las cuentas compartidas, algo que la compañía ya lleva tiempo queriendo acotar, y que parece que se llevará al máximo a partir del año que viene.

Los resultados económicos del primer y el segundo trimestre han sido, sin ápice alguno de duda, el propelente responsable de este cambio de marcha, de esta búsqueda de medios sino para ganar nuevos suscriptores, sí al menos para cortar la sangría que han supuesto, a este respecto, los seis primeros meses de este año fiscal de Netflix. Y es que el servicio decano de streaming sigue siendo el número uno, pero su posición se ve cada día más amenazada por la presencia de unos rivales cada día más fuertes.

Hace unas semanas te contábamos que 2023 también será el año en el que Netflix transmitirá su primer evento en vivo, un show de Chris Rock que, a buen seguro, tendrá alguna mención al incidente de los Oscar del año pasado, cuando fue agredido por Will Smith después de que el actor y cómico hiciera una broma sobre su mujer, Jada Pinkett White. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha del evento, todas las apuestas apuntan a que será muy cerca de los premios de Hollywood al mundo del cine.

Por su parte, otros servicios de streaming llevan ya algún tiempo interesándose por la retransmisión de eventos deportivos, con Prime Video como máximo exponente, tras haber alcanzado un millonario acuerdo con la NFL estadounidense para la emisión de partidos en directo, una apuesta muy arriesgada, por la alta inversión efectuada, pero que parece estar resultando bastante positiva. Algo que, sin duda, ha hecho que muchos se preguntaran si Netflix también se planteaba pescar en ese caladero.

Parece, sin embargo, que no es así. Según podemos leer en Gizmodo, Ted Saranson, CEO de la compañía, ha afirmado que la emisión de eventos deportivos no entra en los planes de Netflix, y que no lo hace por una razón tan sencilla y contundente como que, al menos según su análisis del mercado, no es algo rentable. Resulta un tanto sorprendente, desde luego, pero cabe pensar que habrá una buena cantidad de libros de Excel detrás de dicha afirmación.

Lo más llamativo, no obstante, es que menciona la posibilidad de ofrecer más niveles de suscripción con publicidad en el futuro. No es una medida a corto plazo y tampoco plantea (al menos públicamente) qué ofrecería cada uno. No obstante, sí que hace referencia a que, al igual que hay varios planes sin publicidad, también puede haber varios planes con publicidad en el futuro, lo que nos invita a pensar en versiones de los ya existentes, con más accesos simultáneos y mayores resoluciones, pero sufragados parcialmente con publicidad y, por lo tanto, algo más económicos. Lo que no parece probable, al menos a estas alturas, es que Netflix baje el precio del nivel actual con publicidad.