Si bien hace unos meses que los responsables de GIMP anunciaron el lanzamiento de una versión en desarrollo con soporte para Apple Silicon, la flamante arquitectura de los Mac de nueva generación, es ahora cuando esa versión se considera estable y su descarga se pone a disposición de todo usuario que desee instalarlo.

Poniéndonos en contexto, GIMP es el editor de imágenes más popular del mundo del software libre, un veterano proyecto al que siempre se refiere como la alternativa libre y gratuita a Photoshop…. porque lo es, dependiendo siempre de los gustos y necesidades de cada uno, sobre añadir. Al fin y al cabo, GIMP es un proyecto comunitario, mientras que Photoshop es un producto profesional con una empresa multimillonaria a sus espaldas.

Cabe hacer la aclaración para intentar evitar el típico comentario de que si GIMP no llega al nivel de Photoshop y similares. Lo cierto es que GIMP es una aplicación muy potente que puede hacer un gran papel en las manos adecuadas, y que cubre las necesidades de muchos de los usuarios que piratean Photoshop. Luego ya están los profesionales y sus decisiones soberanas. Evidentemente, Photoshop es el referente de la industria por algo.

Por el otro lado tenemos a Apple Silicon, proyecto bajo el que los de Cupertino desarrollan sus APU de nueva generación, los chips M1 y M2, sus variaciones y los que están por venir, una apuesta que ciertamente ha revolucionado los portátiles de la manzana y que no tiene vuelta atrás. De hecho, todo apunta a lo contrario, a que el futuro de todos los equipos de Apple pasa por sus propios procesadores.

Pues bien, si tienes uno de esos equipos que ya funcionan con Apple Silicon y echabas de menos a GIMP, deja de hacerlo, porque la versión estable de GIMP 2.10.32 ya está disponible para los Apple M1 y M2 y, además, lo está considerada como estable, valga la redundancia. Si vas a descargar GIMP para tu ordenador Apple, recuerda que puedes elegir:

«Ten en cuenta que ahora proporcionamos dos paquetes DMG, uno para cada arquitectura, no un solo paquete universal. El sitio web intentará detectar en qué arquitectura te encuentras, pero si no lo detecta correctamente (la detección no es tan fácil en algunos navegadores), ten cuidado de elegir la versión para el hardware correcto («para Intel» o «para Apple Silicon»)», explican en la nota oficial.