¿Cómo ha sido tu 2022 en Spotify y Apple Music?

Como todos los años, al llegar a estas fechas empezamos a ver listados que recopilan lo más destacable del año. Spotify y Apple Music no son una excepción a este respecto, aunque sí que cuentan con una particularidad que distingue estos resúmenes anuales con respecto a los de lo más buscado en Google o lo más visto en Netflix, por poner solo un par de ejemplos. Y es que si bien la aplastante mayoría recopilan los datos de una gran cantidad de usuarios, en el caso de los servicios musicales lo que nos encontramos en estos casos es una selección totalmente personalizada, un recopilatorio de lo que más hemos escuchado a lo largo del año, una retrospectiva personal que, además, nos sirve en muchas ocasiones para recordar sucesos de nuestros últimos doce meses, toda vez que la música es, en muchos momentos, la banda sonora de dichas experiencias personales.

Que no se me malinterprete, no estoy criticando los listados generales, muy al contrario también me parecen de lo más interesantes. Por ejemplo, en el caso de las búsquedas en Google, probablemente esa lista (bueno, esa lista, pues en realidad hay varias) nos permiten, de un simple vistazo, recordar los eventos más destacables del año. En realidad, creo que ambos tipos de listados se complementan a la perfección, pues al tiempo que unos nos dan una visión bastante global, los otros aplican un enorme nivel de zoom para llevarnos hasta nuestro caso en particular.

Los dos servicios más populares de música en streaming, Spotify y Apple Music, son conscientes del interés que generan estos recopilatorios entre los usuarios y, en consecuencia, elaboran listas sobre los mayores éxitos del año, pero también generan listas personalizadas, en las que podemos repasar qué es lo que más hemos escuchado a lo largo de este 2022. Spotify Wrapped y Apple Music Replay son los nombre que reciben estos recopilatorios, y aunque el despliegue de los mismos en ocasiones es gradual, ambas recopilaciones ya están disponibles para la gran mayoría de los usuarios, por lo que si lo deseas ya puedes consultar el resumen musical de tu 2022.

Para revisar el de Spotify debes emplear la app para Android o iOS, pues al menos de momento no se muestra ni en la interfaz web ni en el cliente de escritorio. Así, con la app instalada, abre el navegador de tu smartphone, ve a spotify.com/wrapped y confirma, en el navegador, que quieres abrir la app de Spotify (con el botón Descargar Spotify, aunque ya tengas instalada la app). De este modo tras unos segundos ya podrás consultar tu playlist, además de listas generales del año y algunas recomendaciones basadas en tus reproducciones.

En el caso de Apple Music sí que podrás acceder directamente desde el navegador del PC. Ve a la página music.apple.com/es/replay y allí encontrarás un informe de lo más completo, con las canciones más escuchadas, las playlists que más has empleado, el tiempo total que has dedicado a la escucha de cada artista, las veces que has escuchado cada canción… en fin, un resumen de lo más completo de cómo ha sido tu 2022, musicalmente hablando.