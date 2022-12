Vivaldi insiste con Mastodon y… no, gracias, pero no

Acaba de lanzarse una nueva versión del navegador web Vivaldi y, a diferencia de lo que suele ser habitual, es a grandes rasgos una decepción en la que apenas encontramos novedades, pero sí un intento de aprovechamiento que ya huele a rancio, como es el seguir insistiendo con Mastodon.

Como os contamos hace un par de semana, Vivaldi Social es una nueva instancia de Mastodon administrada por Vivaldi Technologies con la que han intentado sacar provecho de la situación por la que atraviesa Twitter. Y es que Mastodon lleva mucho tiempo ahí, ignorada por todos, pero es ahora cuando se le presta atención.

«Casi todas las redes sociales populares están controladas por grandes empresas», señala Vivaldi Technologies. «Plataformas como Mastodon, una red de medios sociales distribuidos basada en estándares abiertos, ayudan a acabar con el control general. No hay propietario, ni capitalismo de vigilancia, ni rastreo o elaboración de perfiles de los usuarios», añaden.

Loable postura, de haberse dado hacer meses o años y no tras oler la sangre. Por lo demás, hay problemas de fondo en Mastodon que son iguales o peores a los que hay en Twitter, y aunque en términos de privacidad y control de los datos sí hay ventajas, Mastodon está lejos de ser una alternativa real a Twitter. Así que gracias, pero no.

Sin embargo, si tú opinas lo contrario, ya puedes disfrutar de la integración de Vivaldi con Mastodon directamente en el panel lateral. Además, registrarte en Vivaldi Social es tan sencillo como acceder al servidor y utilizar tus credenciales de usuario de Vivaldi, las mismas que usas para sincronizar datos entre diferentes instalaciones del navegador.

Afortunadamente, que Vivaldi 5.6 no cuente con apenas novedades, no significa que no las haya. A nivel de funcionalidad, eso sí, solo hay un par, aunque una de ellas es realmente interesante: fijar grupos de pestañas. Si eres de los que tira de grupos de pestañas para organizar tu navegación y aún así la barra se te hace pequeña, ahora puedes reducirla aún más.

Así, los grupos de pestañas reducirán su tamaño al de cualquier otra pestañas fijada, o sea al de icono, pero podrás abrirlos con un clic. Lo bueno es que respetan el tipo de grupos de pestañas que uses, ya que como sabes, Vivaldi ofrece dos formas distintas de hacerlo.

La segunda novedad a nivel de funcionalidad que añade Vivaldi 5.6 es la de poder configurar los botones de los paneles como si fueran barras de herramientas. De hecho, se llaman igual. SImplemente abre el menú contextual en el borde del panel y elije: «Editar > Personalizar la barra de herramientas» para ver lo que puedes hacer con este cambio.

Otras novedades de Vivaldi 5.6 incluyen un refresco de los iconos del panel de ajustes del navegador, así como una ligera reordenación de estos, la adición de otro buscador que respeta la privacidad del usuario como es You, el cual se añade a la lista de motores de búsqueda predeterminados; y para Vivaldi para Android, la mejora de la lista de lectura.