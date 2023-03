Google da un primer adelanto del Google I/O 2023

Aunque todavía faltan alrededor de dos meses para el Google I/O 2023 (si es que la compañía del buscador lo mantiene en el rango de fechas en las que ha tenido lugar en años anteriores), la tecnológica ya nos tiene acostumbrados a ir adelantando datos sobre el mismo a base de juegos de tipo puzzle que, al ser completados, nos dan información sobre las fechas exactas en las que tendrá lugar. Sin duda es una simpática tradición que, con el tiempo, ha ido ganando tracción y popularidad.

Así, un año más nos encontramos con que la compañía ya ha habilitado una página para el evento y en ella, de momento, lo que nos encontraremos es un juego que, como también es tradición, no cuenta con indicaciones sobre qué debemos hacer para resolverlo, lo que hace que sea aún más complejo. No obstante, podemos tener por seguro que no tardaremos mucho en saber de la primera persona que lo ha resuelto y que, por lo tanto, ha revelado las fechas en las que se celebrará el Google I/O 2023.

El juego comienza con el dinosaurio de Google Chrome corriendo por la pantalla y luego se muestra una cuadrícula de círculos junto con seis rompecabezas individuales que se pueden elegir en el lado izquierdo y que se componen de ceros y unos. Google dice que para comenzar necesitas «crear un patrón de entradas para generqar la salida colectiva«. En lugar de iniciarlo tú mismo, puede sseleccionar para observar, donde dice: «Se necesitan muchas entradas para completar el resultado final. Observe el progreso e invite a otros a unirse«.

Así, estamos a unas horas de saber en qué fechas se celebrará el Google I/O 2023, aunque todavía tardaremos algo más en saber, de manera oficial, qué lo protagonizará. Digo de manera oficial porque sí que podemos contar con dos protagonistas seguros del mismo: Android 14 e inteligencia artificial, muy probablemente relacionada con Bard, a no ser que la compañía del buscador decida pisar el acelerador, en respuesta a Microsoft, abriendo la beta del mismo en algún momento e marzo o abril.

Además, y llegado ese momento, una respuesta al nuevo Bing ya no sería suficiente. Ya hemos visto como buscadores de Internet y navegadores web han empezado a sumar funciones basadas en IA o plantean hacerlo a corto plazo. Todavía es muy pronto para decir qué tecnológica ha ganado la guerra de la inteligencia artificial, pero está claro que o Google mueve ficha rápido al respecto, o Microsoft logrará ganar todavía más distancia.