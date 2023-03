Life By You, la respuesta de Paradox a Los Sims... y a Paralives

Corren tiempos interesantes para los simuladores de vida, y Life By You es el más reciente ejemplo de ello, y de que este mercado en particular lleva tiempo necesitando novedades que vayan más allá de DLCs. Recordemos que Los Sims 4, el claro referente fue publicado en septiembre de 2014, por lo que en unos meses se cumplirán nueve años desde entonces, nueve años en los que apenas se han producido anuncios y lanzamientos relevantes. Mucho tiempo sin actividad para un mercado con una base de usuarios tan amplia y tan dispuesta a pasar por caja, como ha quedado acreditado por los DLCs de EA para Los Sims.

Parece, sin embargo, que toca movimiento y que, además, viene por varios frentes, lo que supone una excelente noticia. El anuncio más relevante fue, sin duda, el de la propia EA el pasado mes de octubre, cuando habló por primera vez de Project Rene, que aunque todavía no se ha confirmado oficialmente que vaya a tener ese nombre, apunta a ser Los Sims 5. Todavía tendremos que esperar un tiempo, pues la compañía indicó que se encuentra en la fase inicial de desarrollo, lo que se traduce en que hablamos de años, no de meses, pero al menos sabemos que ya están en ello.

Por otra parte tenemos a Paralives, anunciado en junio de 2019, pero que todavía no ha salido a la venta, si bien su desarrollador ha logrado una enorme cantidad de apoyo a través de Patreon, con mecenas que además están participando directamente (con sus opiniones e ideas) en el desarrollo del juego. Presente en Steam desde hace ya bastante tiempo, parece contar con un diseño visual más moderno y atractivo que el de Los Sims, si bien lo verdaderamente importante será comprobar todas las opciones que ofrece a la hora de jugarlo.



Pues no hay dos sin tres, ya que a Project Rene y Paralives se suma ahora Life By You, un proyecto de Paradox del que ya podemos ver un primer teaser, en el que además la compañía nos emplaza al próximo 20 de marzo para el anuncio oficial del juego. El teaser, como ya podíamos imaginar, no nos revela demasiado sobre este nuevo juego, pero sí lo suficiente como para haber generado bastantes expectativas, pues su aspecto visual también resulta de lo más atractivo.

Hay, además, al menos dos razones para tener muy en cuenta Life By You ya desde su primer avance. Una es que el desarrollo está siendo capitaneado por Rod Humble, que fue productor ejecutivo de Los Sims 2 y Los Sims 3. Y la segunda es que Paradox ya tiene experiencia en tomar grandes éxitos de EA y crear nuevos títulos basados en los mismos pero muy mejorados, pues es lo que ha hecho con Cities:Skylines, que supo ganarse a la comunidad de SimCity cuando EA no supo mantenerse a la altura.