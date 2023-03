WhatsApp trabaja para introducir grupos autodestruibles

Los responsables de WhatsApp se esfuerzan por mejorar la privacidad ofrecida a través del servicio de mensajería (o eso muestran de cara a la galería). Además de la introducción en tiempos pasados del cifrado de extremo a extremo, en un futuro cercano podrían llegar los grupos autodestruibles.

WhatsApp avanzó hace algo más de un año en su implementación de mensajes autodestruibles, así que la aplicación de dicho mecanismo a nivel de los grupos no debería ser muy sorprendente. Al parecer los responsables del servicio todavía se encuentran trabajando en la implementación de los grupos autodestruibles en la rama beta para iOS de la aplicación, así que, al menos aparentemente, se ha dejado la puerta abierta a que su despliegue sea asimétrico con respecto a los sistemas operativos, pudiendo llegar primero a iOS y luego a Android.

El funcionamiento de los presuntos grupos autodestruibles de WhatsApp no es difícil de adivinar. Los administradores de los grupos (usuarios de la aplicación de WhatsApp que tienen ese rol) podrán crear conversaciones en grupo que se eliminarán automáticamente después de que haya pasado el tiempo o la fecha establecida. Esto trae beneficios como la liberación del espacio ocupado por los medios que se han podido compartir a través del grupo y un mayor control sobre la privacidad al menos a nivel del cliente.

Por ahora la característica permite establecer una fecha de caducidad que puede consistir en una cantidad de tiempo (un día, una semana) o una fecha determinada. Dicha fecha de caducidad podrá ser modificada o eliminada en cualquier momento dependiendo de las circunstancias desarrolladas dentro del propio grupo.

De momento no hay una fecha de despliegue a través de la rama estable de la aplicación de WhatsApp, así que los más curiosos deberán de tirar de la rama beta de la compilación para iOS. Por otro lado, por ahora no se tienen detalles sobre su llegada a Android, cosa que a buen seguro se producirá, pero no necesariamente al mismo tiempo que iOS.