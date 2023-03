DuckDuckGo crea DuckAssist, un mecanismo de respuestas mediante inteligencia artificial

ChatGPT ha hecho que la inteligencia artificial sea más mainstream que nunca, tanto, que el propio uso de la inteligencia artificial podría extenderse hasta los rincones más insospechados. Ante unas grandes corporaciones que a veces acaparan demasiado protagonismo, no viene mal hacernos eco de los planes de DuckDuckGo de implementar respuestas generadas por inteligencia artificial en su motor de búsqueda.

DuckDuckGo no necesita de ninguna presentación a estas alturas, ya que es el buscador alternativo más popular que existe. Desde sus inicios y como respuesta a Google ha tenido la privacidad como uno de sus principales valores, sin embargo, en los últimos tiempos ha realizado diversos movimientos que le han costado recibir críticas tanto por parte de sus usuarios como de los defensores más acérrimos de la privacidad.

Profundizando en la implementación de las respuestas generadas por inteligencia artificial, la característica será introducida mediante una nueva herramienta llamada DuckAssist, que se dedicará a extraer y resumir automáticamente una respuesta extraída de los artículos de Wikipedia. DuckAssist solo está disponible por ahora en la rama beta del buscador y a través de las aplicaciones para móviles. Gabriel Weinberg, fundador y CEO de DuckDuckGo, ha explicado que la herramienta será introducida en la versión web si las pruebas sobre el entorno actual van bien.



Cuando el usuario introduzca una consulta a través de DuckAssist, la herramienta avisará de que puede verificar si Wikipedia tiene información relevante al respecto. Después de pulsar sobre el botón “Preguntar”, el usuario obtendrá una respuesta generada por inteligencia artificial que podría no ser exacta o no corresponder, ya que, según ha reconocido Weinberg, la herramienta tiene un límite en la cantidad de información que puede resumir y a veces es la propia Wikipedia la que no contiene una información correcta. Eso sí, el actual enfoque de DuckAssist reduce las probabilidades de que se invente respuestas a raíz de datos que no está presentes en Wikipedia.

Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial no es solo avance tecnológico, sino también un tema que plantea cuestiones éticas que abarcan aspectos como la privacidad e incluso asuntos legales. DuckAssist se basa en modelos de lenguaje de OpenAI, la empresa detrás del popular ChatGPT, y de Anthropic, que está respaldada por Google. Aquí Gabriel Weinberg ha salido al paso para decir que DuckAssist no compartirá datos con OpenAI ni Anthropic y que ninguna de las empresas utilizará las preguntas anónimas para entrenar sus modelos.

Llegados a este punto, merece la pena recordar que DuckDuckGo se apoya en la red de anuncios de Microsoft y pocos o nadie le ha criticado por eso, ya que el buscador se limita a emplear la red de anuncios del gigante de Redmond como mecanismo de respuesta a los términos de las búsquedas introducidos por los usuarios sin realizar rastreo ni creación de perfiles, cosa para la cual no es necesario estar registrado en el sitio web.

Por ahora DuckAssist no apunta a hacer nada complejo y se limitaría, si puede, a ofrecer respuestas más bien sencillas a preguntas de los usuarios. También es más probable que entre en acción si el usuario añade la palabra ‘wiki’ a la pregunta y responderá de forma automática si en anteriores ocasiones se ha introducido la misma pregunta.