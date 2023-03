Waze informará de puntos de carga

Aunque no goza de tanta popularidad como Google Maps, Waze es, desde hace años, la elección preferida por una buena cantidad de conductores que quieren emplear un servicio de mapas en sus desplazamientos por carretera. Y lo cierto es que hay una enorme cantidad de razones para ello, aunque probablemente la más destacable sea que, pese a que ambos servicios pertenecen a la misma compañía, son muchas las funciones que debutan primero en Waze, y solo más adelante dan el salto a Google Maps.

Esto no es algo nuevo, ni mucho menos. Un ejemplo perfecto de ello lo encontramos en que, pese a que la empresa del buscador adquirió Waze en 2013, no fue hasta seis años después, en 2019, cuando empezó a llevar desde este servicio a Maps algunas de sus funciones más populares, como la información de velocidades máximas y de radares en carretera. Un retraso al que, la verdad, resulta muy difícil encontrarle explicación, puesto que son funciones muy demandadas por los usuarios.

Sí que podemos encontrar la razón de que Waze vaya por delante en lo que se refiere a la suma de funciones en sus orígenes, pues siempre ha sido un servicio colaborativo, en el que las aportaciones de los usuarios son algo clave. A este respecto, en clave personal, recuerdo haber descargado la app en sus primeros tiempos y, en más de un viaje por carretera (principalmente secundarias, claro), haber ido «dibujando» el trazado de los mismos en el mapa de Waze, que todavía no las tenía.

Una tradición no escrita del servicio es la de sumar al menos una novedad cada mes, y en esta ocasión nos encontramos con una función que será más que bienvenida por los conductores de coches eléctricos. Y es que, como podemos leer en esta publicación de su blog oficial, Waze ya ha empezado a mostrar información sobre puntos de carga. Esta función todavía no tiene alcance global, pero según podemos leer en dicha publicación «Esta característica se implementará globalmente en las próximas semanas«, por lo que no será necesario esperar mucho.

Un problema experimentado, de manera común, por conductores de eléctricos puros e híbridos enchufables, es que la información sobre puntos de carga no resulta tan fiable como debería, y aquí es donde el modelo colaborativo de este servicio, con sus editores locales, se convierte en una gran virtud y un factor diferencial, ya que estos podrán proporcionar información en tiempo real sobre los mismos, que llegará de inmediato al resto de conductores que emplean el servicio.