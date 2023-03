El Dell Inspiron 14 se estrena con ARM y Windows 11

Dell Inspiron 14 es uno de los portátiles mejor vendidos de la firma estadounidense. Destinado al gran consumo y con prestaciones de gama media, está disponible en versiones Intel (Core i7-1255U) y AMD (Ryzen 7 5820U).

Ahora llega un tercer modelo con la mayor novedad de un SoC con arquitectura ARM, Snapdragon 8cx Gen 2. Hay que decir que este chipset es del año 2020 y que no ofrecerá el rendimiento de la Generación 3 de los modelos actuales que están en el mercado y, además, Qualcomm ya está desarrollando el Snapdragon 8cx Gen 4 con el que intentará alcanzar el nivel de Apple con sus Mac silicon.

Y hay otro problema, no menor: la falta de rendimiento de los equipos Windows sobre ARM. Si el apartado del hardware ha ido mejorando el gran problema ha sido el software. Y persiste desde sus inicios. Soportar el enorme ecosistema de Windows y especialmente las aplicaciones Win32 que todavía usan millones de usuarios, es una tarea titánica que Microsoft no ha sabido resolver y la falta de interés de los desarrolladores para crear aplicaciones nativas ha hecho el resto. No sabemos cómo se habrá resuelto en este modelo con Windows 11.

Dell Inspiron 14 ARM, especificaciones

La versión mantiene la línea de diseño y chasis de los modelos Intel y AMD, con una pantalla de 14 pulgadas, resolución FHD. y un peso de 1,45 kg. Dell solo ofrece una configuración con el mencionado Snapdragon 8cx Gen 2, 8 Gbytes de memoria LPDDR4x-2133 y una SSD PCIe NVMe de 256 GB. La memoria no es actualizable por el usuario, el almacenamiento sí lo es.

El portátil soporta Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, ofrece dos puertos USB 3.2 Gen2 Tipo-C, un puerto USB 2.0 Tipo-A, un lector de tarjetas microSD, cámara web 1080p, altavoces estéreo y un conector jack para auriculares. Su batería es de 40 Wh e incluye un adaptador de corriente de 65W.

Si hasta aquí no recomendaríamos nunca esta versión sobre las que usan Intel o AMD, hay que reconocer que este modelo tiene algunos puntos fuertes para valorar. Uno de ellos es que su diseño de refrigeración es pasivo y no necesita molestos ventiladores. Otro es que su chipset soporta redes de banda ancha 5G y además Dell promete una «duración épica de la batería», otra de las ventajas de ARM.

Finalmente tenemos su precio: 499 dólares, más económico que el resto de versiones. Tú eliges. El nuevo Dell Inspiron 14 con ARM ya está disponible para reservar en algunas regiones y se entregará a partir del 23 de marzo.