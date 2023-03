Con un escueto mensaje publicado en su cuenta personal en Facebook, Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de una versión del cliente de WhatsApp para Windows, una nueva aplicación del popular servicio de mensajería con la que intentar llenar un hueco que no consiguen cimentar, y no precisamente por no intentarlo.

En efecto, puedes llamar nueva versión, aunque de lo que se trata según lo están contando es de una nueva aplicación de WhatsApp para Windows, y ya van… Pero que no sea por no intentarlo, cabe repetir, y es que no hace ni un año que Meta lanzó la aplicación UWP nativa que reemplazaba a la anterior y que no parece haber terminado de cuajar en todo.

De hecho, la aplicación de Windows ha aguantado el tipo lo justo, antes de que la compañía haya vuelto a apostar por los desarrollos basados en tecnologías nativas por sistema operativo y ante de Windows se presentó WhatsApp para Mac en fase beta. La versión web se mantiene, pero como alternativa opcional.

En cuanto a esta nueva aplicación de WhatsApp para Windows, entre sus novedades contantes y sonantes, más allá del cambio de base, se incluyen las esperadas mejoras de rendimiento, una mejor experiencia en pantallas grandes y compatibilidad con el nuevo sistema de sincronización multidispositivo independiente del teléfono.

Pero si hay algo en lo que destaca el nuevo cliente de WhatsApp para Windows es en la mejora de las llamadas de voz y vídeo, con cifrado de extremo a extremo por defecto para todas ellas, también las llamadas grupales. El límite de participantes se mantiene en 8 personas para las videollamadas y 32 personas para las llamadas de audio, aunque siguen con la intención de ampliarlo en un futuro.

¿Quieres probar el nuevo WhatsApp para Windows? Lo tienes para sistemas de 32 y 64 bite en la página de descargas oficial y se espera que en breve esté disponible también en la Microsoft Store.