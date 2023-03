Amazon Luna llega a Europa, de momento Alemania y Reino Unido

Amazon se está tomando el despliegue de Amazon Luna con bastante calma. Recordemos que el servicio fue anunciado en septiembre de 2020 y que un mes después se abrió por primera vez el acceso al mismo a un pequeño grupo de usuarios, todos en Estados Unidos, de la enorme cantidad de personas que se inscribieron para participar en dicha prueba. Así, esperábamos que en algún momento de 2021 la compañía abriera el acceso en un fase de beta pública o incluso que iniciara su comercialización.

Sin embargo no fue así, tuvimos que esperar hasta marzo de 2022 para que se produjera ese paso y, además, para conocer sus planes de suscripción. Recordemos que Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube de la compañía de Jeff Bezos y que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos, ofrece dos niveles de suscripción. El primero es Luna+, que tiene un precio de 10 dólares al mes y permite acceder a más de 100 juegos de diferentes géneros y desarrolladores. El segundo es Ubisoft+, que cuesta 14,99 dólares al mes y da acceso a más de 100 juegos de la desarrolladora francesa, incluyendo sus últimos lanzamientos. Actualmente, los usuarios de Amazon Prime pueden probar Luna+ gratis por un tiempo limitado si solicitan una invitación desde la web de Amazon Luna.

Ahora, prácticamente un año después desde que se produjera tal lanzamiento, la compañía finalmente ha decidido expandir el alcance de Amazon Luna, haciendo que pase a estar disponible en tres nuevos países, Alemania, Canadá y Reino Unido, según podemos ver en un tweet publicado en la cuenta oficial del servicio.

Y’all our passport finally arrived 🌍 Hello from the UK, Germany and Canada 👋 Or should we say ‘ello mate, guten Tag and hi there 🇬🇧🇩🇪🇨🇦

Come join the party. Learn more here: https://t.co/MngLf2ffKv pic.twitter.com/xh7imSHd8f

— #AmazonLuna 🇺🇸🇨🇦🇩🇪🇬🇧 (@amazonluna) March 22, 2023