Samsung prepara un plegable de tres pantallas

Samsung domina el mercado de los smartphones plegables desde que éste existe. Es más, casi podemos afirmar que dicho mercado existe por la apuesta de la tecnológica coreana, y que solo tras la prospección del mercado llevada a cabo por la compañía hemos visto a otras tecnológicas dar el salto al mismo. Esto, ojo, no es una crítica a las demás, pues durante los últimos tiempos han presentado algunos dispositivos de lo más interesantes. No, es un reconocimiento al papel clave que ha jugado Samsung al apostar de manera tan decidida por los plegables.

Ahora bien, ser el que ha abierto el sendero no significa permanecer siempre en la primera posición, ni siquiera en la primera línea. A medida que nuevos participantes se van sumando, las ideas de la primera generación dejan de ser suficiente para mantenerse en el candelero, y es cuando toca volver a tirar de creatividad e innovación no ya para mantener la imagen propia, también para no perder posiciones una vez que la competencia empieza a enseñar los dientes, ya sea con dispositivos más innovadores, con precios más competitivos, etcétera.

Samsung es muy consciente, por lo tanto, de lo que se juega y de la importancia tanto de renovar de manera constante sus smartphones plegables, los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip, como de explorar nuevas posibilidades. Es probable que bastantes ideas no pasen de la mesa de diseño o de la hoja de cálculo empleada para determinar sus costes, pero otras, como la pantalla plegable 360 grados que te mostramos hace unas semanas, sí que llegan, como mínimo, a la fase de prototipo.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023