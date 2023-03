Microsoft «limita» la cantidad de imágenes generadas con Bing

Hace solo unos días te contábamos la última (y una de las más interesantes) novedades del nuevo Bing, la integración de una versión personalizada de DALL-E que nos permite crear imágenes directamente desde el chatbot. Con esta función, gracias a la naturaleza conversacional propia del chatbot, resulta mucho más sencillo crear los prompts adecuados para obtener las imágenes que queremos, así como ir refinando el resultado en base a la conversación, ya sea con las propuestas de Bing o con los cambios que nosotros observemos y queramos hacer.

Esta función, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en el juguete de moda, pues proporciona acceso gratuito y sencillo a uno de los modelos de inteligencia generativa de imagen más populares del momento. Así, podemos imaginar los servidores de Microsoft echando humo, algo muy positivo para la imagen de la compañía, pero difícil de sostener, en lo referido a costes, a medio y a largo plazo. Es más, es una de esas funciones que, de no tener limitaciones, puede ser un claro ejemplo de muerte por éxito.

Así, y aunque el chatbot no informa sobre ello (más adelante te explico cómo puedes obtener información importante al respecto), Bing sí que limita en cierto modo la cantidad máxima de imágenes que puede generar cada usuario. Es cierto, eso sí, que no es un límite absoluto, pero sí una medida que, en la práctica, seguramente hará que muchos usuarios desistan de crear más imágenes.

Si ya lo has probado, habrás visto que la velocidad de la función de creación de imágenes no está nada mal, tan solo tendrás que esperar unos segundos y obtendrás lo que has pedido. Sin embargo, esto es así solo con las primeras 25 peticiones, a partir de ahí Bing reducirá sustancialmente la velocidad de generación de imágenes, que pasará de segundos a minutos. Con esta velocidad reducida no hay límite en la cantidad de imágenes que podremos generar, pero la espera de minutos puede resultar tremendamente disuasoria.

Cada cuenta de usuario tiene, de partida, 25 boosts, es decir, 25 aceleradores que se emplearán, de manera automática, en nuestras 25 primeras peticiones de imágenes a Bing. Podrás consultar tu saldo de aceleradores en la interfaz específica del servicio de creación de imágenes del Bing, que es el que ahora se ha integrado en el chatbot.

Así, ahora seguramente te estarás preguntando cómo se pueden obtener más aceleradores. Por una parte, Microsoft afirma que el saldo de boosts de los usuarios se renovará semanalmente de manera automática, y también que será posible conseguir más aceleradores empleando el sistema de recompensas de Microsoft, que te ofrece puntos por emplear Edge y Bing, así que todo queda en casa.