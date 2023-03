Perplexity AI, o cómo mejorar y ampliar el alcance de ChatGPT

Desde la popularización de ChatGPT, hemos visto aparecer multitud de propuestas que, como hace Perplexity AI, pretenden aportar una capa extra sobre el chatbot de OpenAI, que mejore lo que éste puede ofrecernos, ya sea enriqueciendo su salida de algún modo, o extendiendo su alcance a páginas web, navegadores, documentos, etcétera. Entre ellas, como suele ocurrir en estos casos, encontramos algunas soluciones muy interesantes, otras que dan vergüenza ajena, y muchas que se sitúan en algún punto entre ambos extremos.

Así, como persona interesada en la inteligencia artificial y la eclosión de servicios basados en la misma que estamos viviendo estos últimos meses, dedico bastante tiempo a buscar y probar nuevas propuestas en este campo. Ya he dicho en bastantes ocasiones que el nuevo Bing, aún con sus fallos, me parece una de las mejores implementaciones de un chatbot que he visto nunca, y la propuesta de aglutinar varias IAs en una sola app, como hace Poe, también me parece una gran propuesta.

Esa exploración constante de las nuevas propuestas basadas en la inteligencia artificial me ha llevado a encontrarme esta mañana con Perplexity AI, un servicio basado en ChatGPT pero que lo mejora y amplía su alcance de varias formas. He estado probándolo durante todo el día, pues no sería correcto recomendar algo sin apenas conocerlo. Ahora bien, después de varias horas utilizándolo de distintas maneras, sí que he llegado a la conclusión de que, al menos en su estado actual, es bastante recomendable.

Lo primero que me ha gustado de Perplexity AI es que es accesible a través de su página web, pero que también cuenta con app para iOS y con extensión para Google Chrome. En los tres casos, web, app y extensión, su interfaz es bastante sencilla, por lo que en menos de un minuto ya habrás podido empezar a utilizarlo. Esto puede parecer una tontería, pero ya me he encontrado algún servicio que parecía querer emular el panel de control de una nave espacial.

Otro aspecto que me ha gustado, y mucho, es que al menos de momento no requiere de cuenta de usuario. Sí, a diferencia del resto de propuestas destacables en este campo, Perplexity AI no te pide que te registres y, por lo tanto, no tienes que facilitar datos personales. Claro, esto te habrá hecho deducir el siguiente punto, y es que hablamos de un servicio (de nuevo tengo que hacer la apostilla de que es así, al menos de momento) totalmente gratuito.

La conexión a Internet y la identificación de las fuentes es, en mi opinión, un elemento imprescindible para que pueda confiar en un chatbot basado en IA. Las alucinaciones de los modelos generativos son un problema, y no tener un modo de verificar la información facilitada por la inteligencia artificial hace que todas sus salidas deban ser cuestionadas. Pues bien, al igual que Bing, Perplexity AI también está conectado a Internet y, por lo tanto, obtiene información actualizada e identifica las fuentes empleadas para cada respuesta.

Tanto la interfaz web como la app para iOS (esperemos que la versión para Android no se haga esperar mucho) funcionan de modo similar a cualquier otro chatbot. Tenemos un cuadro de texto en el que escribir nuestra consulta (podemos formularla en castellano aunque la web y la app estén en inglés, y obtendremos la respuesta en nuestro idioma) y, tras enviarla, obtendremos una respuesta, bajo la cuál se mostrarán enlaces a las fuentes empleadas.

La extensión para Chrome, sin embargo, plantea una propuesta distinta, más adaptada al contexto. Tras instalarla, al hacer click en su icono, se mostrará un recuadro en el que podremos introducir nuestra consulta, pero en este caso además contamos con un selector que nos permite escoger si dicha pregunta se circunscribe a la página web que tenemos abierta, al dominio completo de la misma, o si se trata de una consulta de carácter general, es decir, no vinculada a la página que tenemos abierta.

Además, también integra una de las funciones que más se han popularizado estos últimos tiempos, la de resumir el contenido de la página web que tenemos abierta en ese momento. Para tal fin tan solo tendremos que hacer click en el botón Summarize que se muestra en su esquina superior derecha y, en cuestión de segundos, obtendremos un resumen (en inglés, eso sí, aunque la página resumida se encuentre en otro idioma) del contenido de la misma. En este punto, debo decir que lo he probado en varios sitios y con todo tipo de contenidos, y que el resultado ha sido siempre bastante exacto.

Como digo, de momento esto es una primera impresión, pero si mantiene todo lo bueno de sus condiciones actuales, y además evoluciona para mejorar, Perplexity AI merece ser destacado como uno de los chatbots más interesantes y recomendables del momento.