Apple retirará el acceso a sus servicios a dispositivos antiguos

Las tecnológicas, y Apple no es una excepción, intentan determinar la duración del periodo de vida de los dispositivos que producen. Esto puede atender a diversas razones y, más probablemente, a una combinación de varias de ellas. Así, si escuchamos sus discursos al respecto, palabras como fiabilidad, rendimiento y seguridad siempre forman parte de las explicaciones, aunque otras como ingresos, ventas y rentabilidad también deberían figurar, en opinión de muchos.

Un punto de vista que, en realidad, tiene todo el sentido, pues la obsolescencia programada ha estado y está a la orden del día, al punto de que incluso las instituciones oficiales han tenido que tomar cartas en el asunto, estableciendo normas legales que obligan a los fabricantes a proporcionar a los usuarios los medios necesarios para actualizar y reparar sus dispositivos durante unos plazos razonables, lo que se traduce tanto en ahorro económico como en una menor generación de residuos. Algo contra lo que, paradójicamente, afirman luchar dichas compañías.

La actualización de los sistemas operativos es un elemento clave en este aspecto. Es cierto que un dispositivo puede seguir funcionando con un sistema operativo antiguo, pero el principal problema es que éstos ya no reciben soporte técnico, lo que se traduce en que si se detectan nuevos problemas en los mismos éstos ya no serán corregidos. Y seguro que lo has pensado y tienes razón, esto también se extiende al ámbito de la seguridad. Dicho de otra manera: emplear un sistema operativo sin soporte, como los mismos fabricantes recuerdan, es un importante problema de seguridad.

Ayer mismo hablábamos de los dispositivos de Apple que se quedarán sin poder actualizarse a iOS 17, y hoy sabemos por un tweet de la fiable filtradora Stella – Fudge, que otros dispositivos más antiguos se quedarán, próximamente, sin poder acceder a los servicios de Apple. Más concretamente, el corte llegará para todos los usuarios que aún se mantienen en las siguientes versiones de los sistemas operativos de Apple:

iOS 11-11.2.6

macOS 10.13-10.13.3

watchOS 4-4.2.3

tvOS 11-11.2.6

¿Y a qué servicios ya no podrán acceder? En realidad terminamos mucho más rápido si enumeramos a qué podrán seguir accediendo, pues será únicamente a iCloud, ya que es el servicio empleado para que los usuarios puedan gestionar sus copias de seguridad en la nube. El resto, desde la App Store hasta Apple Music dejarán de funcionar en los mismos.

Una primera lectura nos puede indicar que hablamos de sistemas operativos muy antiguos, y que esta medida afectará a muy pocos usuarios. Sin embargo, no termino de entender la razón por la que aquellos usuarios que hayan decidido quedarse en dichas versiones, probablemente porque no han podido actualizarse a versiones más actuales pero tampoco tienen necesidad de comprar nuevos dispositivos, deban renunciar a esa posibilidad. Claro que, pensando mal, sí que entiendo perfectamente la razón, y no me gusta nada.