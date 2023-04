One Outlook ya prueba la compatibilidad con Gmail

Abril es el mes elegido por Microsoft, como ya te contamos en su momento, para que One Outlook empiece a llegar a Current Channel y que, de ese modo, los usuarios de Windows 10 y Windows 11 ya puedan optar entre seguir empleando el actual Mail, un cliente de correo muy liviano y que tiene sus seguidores y sus detractores, o dar el salto a una experiencia de gestión del correo electrónico bastante más completa, integrada en Microsoft 365, y que nos recuerda a anteriores aproximaciones de Microsoft a este tipo de aplicaciones.

Por si no lo conoces, One Outlook, cuya prueba pública fue iniciada por Microsoft a principios de este año, unifica la gestión del correo electrónico y de los calendarios, además de proporcionar una interfaz en línea con la de las versiones de Outlook que podemos encontrar en smartphones y en la web. Esto es algo que ya podemos deducir por su nombre, que señala que la intención es ofrecer un único Outlook en todas las plataformas, de modo que la experiencia sea uniforme en el salto de unos dispositivos a otros.

Para su llegada al gran público, es fundamental que One Outlook ofrezca compatibilidad con los principales servicios de correo electrónico. Es cierto que el servicio de correo electrónico de Microsoft es uno de los más empleados, pero lo más común para la mayoría de los usuarios es emplear varias cuentas de distintos servicios y poder gestionarlas desde un único cliente, y esto es lo que ofrecen la gran mayoría de los mismos, tanto para escritorio como para dispositivos. Sin embargo, a día de hoy, One Outlook es todavía una excepción.

Esto, no obstante, está muy cerca de cambiar pues, según podemos leer en el blog oficial de Microsoft 365 para Insiders, One Outlook ya está probando la compatibilidad con cuentas de servicios de terceros, empezando por Gmail. Y sí, como ya habrás deducido por el origen de la información, así como por el hecho de que hablemos de pruebas, eso significa que de momento esta opción solo está disponible para algunos de los integrantes del programa de insiders. Algunos, no todos, ya que parece que Microsoft está realizando una prueba de tipo A/B.

Según dicha publicación, Gmail es el primero, pero no el único, pues próximamente añadirán también compatibilidad con Yahoo e iCloud, así como la capacidad de conectar otros buzones a través de IMAP, lo que ampliará exponencialmente el alcance de la aplicación, algo que me parece imprescindible de cara a su lanzamiento, si es que Microsoft aspira a que se convierta en el cliente de correo de referencia para sus usuarios, y no dudo que esos son precisamente los planes de los de Redmond. Eso sí, para tal fin tendrán que darse prisa.