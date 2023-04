ChatHub, un interesante aglutinador de chatbots

De las últimas herramientas relacionadas con la inteligencia artificial que he probado, debo decir que ChatHub me ha parecido de las más interesantes, no ya por sus funciones actuales, sino principalmente por las que promete integrar en el futuro. Tanto es así que, aunque lógicamente permaneceré atento a su evolución, creo que tiene sentido recomendarla en estos primeros momentos de su desarrollo, pues además eso puede contribuir a su evolución.

En una definición muy rápida, ChatHub aglutina en una única ventana del navegador, Google Chrome, los principales chatbots: ChatGPT, Bing, Bard y Claude. Así, aunque el concepto es el mismo que ya encontramos en Poe, en este caso nos encontramos con algunos modelos que no están presentes en la solución de Quora. A favor de esta última se encuentra, claro, la posibilidad de personalizar los bots, algo que no encontramos en este caso.

Hay otro aspecto importante de ChatHub que también es necesario destacar, y es que emplea tus cuentas para acceder a dichos servicios. Es decir, que tendrás que haber iniciado sesión en los mismos (o en Poe, en el caso de Claude) para poder emplearlos. Esto es muy importante en este punto, puesto que pese a que permite realizar consultas a Bard, el servicio de Google, esta función no estará disponible hasta que no tengamos acceso al mismo.

Con diferencia, lo que más me ha gustado de ChatHub es su vista All-In-One, en la que podremos enviar la misma consulta, de manera simultánea, a varios chatbots. De momento esta vista integra ChatGPT y Bing, pero sus desarrolladores prometen incluir más chatbots en la misma en el futuro, al menos para las cuentas premium. Ese es, precisamente, el punto que me hace recomendarlo, pues poder emplear el mismo prompt con varios modelos y comparar sus resultados en una única vista, me resulta de lo más prometedor.

ChatHub es una extensión gratuita para Google Chrome, que cuenta con un modo premium que, actualmente, puede ser contratado de manera vitalicia por 15 dólares. Eso, y esto lo tengo que aclarar en este punto, no es una recomendación de compra, pues todavía es bastante pronto como para tirarse a la piscina, y más aún teniendo en cuenta que depende de nuestros accesos personales a dichos servicios. No obstante, si se cumple la llegada de las funcione que adelantan sus desarrolladores, sí que puede convertirse en una herramienta tan interesante que sí que justifique la inversión en el modo premium.