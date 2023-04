iOS 17 podría permitir sideloading

Parece, después de todo, que iOS 17 podría ser el gran protagonista de la próxima WWDC 2023, incluso en el hipotético caso de que se confirme la presentación del largamente esperado visor de realidad mixta Apple, si es que finalmente es presentado en dicho evento. Y no, no lo digo por las pocas expectativas que parece haber generado el dispositivo en algunos empleados y ex-empleados de la compañía, así como en algunos analistas (aunque eso también cuenta, claro). No, lo digo porque la nueva versión del sistema operativo del iPhone apunta a sorprendernos.

No hay mucho misterio, puesto que ya sabes de qué estoy hablando pues lo he mencionado en el titular, y es que iOS 17 podría permitir la carga lateral de apps, un avance que llega de la mano de Mark Gurman, en su popular boletín semanal Power On. Evidentemente esto no nos da la certeza absoluta de que su pronóstico se cumplirá, pues en otras ocasiones ha errado en sus avances, pero por norma general tiende a ser bastante acertado, por lo que sí que podemos concederle un buen margen de confianza.

Como ya sabrás, la carga lateral, o sideload, consiste en permitir la carga e instalación de apps sin emplear para tal fin la tienda de aplicaciones del dispositivo. Esta función ha estado presente desde siempre en Android, donde puedes descargar un binario desde cualquier origen e instalarlo en el operativo, pero por contra, Apple nunca ha permitido este tipo de operación, del mismo modo que tampoco permite tiendas de terceros en iOS, por lo que la única manera de saltarse dichas limitaciones es el jailbreak.

Es sabido que el marco legal europeo, tarde o temprano, obligará a Apple a permitir tiendas de terceros y medios de pagos de terceros en iOS, y este movimiento seguramente se replicará en otras geografías hasta extenderse a gran parte del mundo. Así, podemos entender que esta sopresa de iOS 17 se relaciona directamente con los planes de Apple para adaptarse, con margen de tiempo, a dichas regulaciones, evitando de este modo tener que asumir sanciones económicas como las que ya tuvo que enfrentar en año pasado en Países Bajos.

No obstante, resulta sorprendente que se hable antes de sideloading que de tiendas alternativas. Apple siempre ha justificado el no permitir tiendas de terceros por razones de seguridad, pero lo cierto es que es potencialmente más peligroso permitir la carga de apps de cualquier origen que acotarlo a tiendas que hayan sido validadas por Apple para estar en iOS 17. Este, sin duda, es el punto que más de desconcierta de la predicción de Gurman, pero al fin y al cabo hablamos de Apple, por lo que cualquier cosa es posible.