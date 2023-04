ASUS Zenbook S 13 OLED, cuando menos (tamaño) es más (rendimiento)

Lo reconozco, tras ver por primera vez el tamaño del nuevo ASUS Zenbook S 13 OLED, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es que estábamos hablando de un dispositivo más pensado en la movilidad que en el rendimiento. Esto no tendría nada de malo, ¡claro!, pero tras leer sus especificaciones técnicas he tenido que replantearme esa impresión inicial, pues en la actualidad es posible encontrar ordenadores bastante más gruesos y pesados, con unas especificaciones notoriamente inferiores de las de este Zenbook, con el que ASUS vuelve a rizar el rizo.,

Por norma general, cuando hablo de dispositivos siempre suelo empezar poniendo el foco en sus especificaciones técnicas, pero en este caso voy a hacer una excepción para que tu primera toma de contacto con el ASUS Zenbook S 13 OLED sea similar a la que he tenido yo. Así pues, empezaré contándote que hablamos de un dispositivo de 13,3 pulgadas, con unas dimensiones de 296,2 x 216,3 x 10,9 milímetros y un peso de 1 kilogramo. Sí, has leído bien, su grosor es de alrededor de un centímetro, lo que lo convierte en el portátil OLED de 13,3″ más delgado del mundo. Recordemos, por establecer una comparación con un dispositivo de referencia en este sentido, que el MacBook Air (M1) tiene un grosor 1,61 centímetros.

¿Y cómo lo han conseguido? Pues en realidad son varias las decisiones de diseño de este ASUS Zenbook S 13 OLED que han permitido alcanzar este hito. Como ya habrás imaginado, la disposición de los componentes, así como la elección e integración de los mismos, juega un papel clave en este punto, pero plantea un desafío complejo, pues la gestión del espacio debe combinarse con la gestión térmica del dispositivo. Así, a falta de conocer más detalles al respecto, ya podemos imaginar el enorme trabajo que han debido llevar a cabo los ingenieros de la casa para lograr este nivel de optimización.

Otro punto clave lo encontramos en la pantalla. Para la misma ASUS ha optado por un panel OLED ultradelgado especialmente diseñado, y que se traduce en que el conjunto de pantalla y tapa tiene un grosor un 30% inferior al habitual. En este punto es posible que te estés preguntando qué ocurre con la cámara integrada, ¿verdad? Pues para garantizar que la reducción de tamaño no afecta negativamente a la misma, se ha montado una cámara FullHD IR más delgada, pero con todas las funciones directamente en la cubierta mecanizada por CNC.

También es importante el peso, de un kilogramo. En este punto ha jugado un papel clave la elección de materiales, como ya habrás imaginado. Así, para la plataforma del teclado se ha empleado una aleación de magnesio y aluminio, una combinación que ya ha acreditado ligereza, resistencia y durabilidad, por lo que resulta la elección más adecuada para un dispositivo como este. Por su parte, el panel táctil se protege mediante una cubierta de vidrio delgada, lo que reduce tanto peso como grosor, colaborando de manera activa en el resultado final. Para la cubierta se ha empleado un material de aluminio cerámico de plasma exclusivo de ASUS, para el que ha sido necesario llevar a cabo un proceso de producción exclusivo y complejo.

Ahora que ya hemos dado un buen repaso a sus formas y materiales, que se complementa con las imágenes que puedes encontrar en esta noticia, llega el momento de darle un buen repaso a sus especificaciones técnicas, que como vas a comprobar están muy por encima de lo que podríamos esperar, en principio, de un sistema tan fino y ligero.

Poco misterio en lo referido al panel empleado, pues el nombre completo de este ASUS Zenbook S 13 OLED ya nos indica cuál ha sido la elección de ASUS. En concreto, encontramos una pantalla ASUS Lumina OLED de 13,3 pulgadas con resolución 2.8K (2.880 x 1.800 puntos en una proporción de aspecto 16:10) con certificación Dolby Vision, un tiempo de respuesta de tan solo 0,2 milisegundos, reproducción de color validada por Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 500.

Vamos ahora con su interior, para comprobar que este nuevo Zenbook está comandado por procesadores Intel Core de hasta 13ª generación acompañados de hasta 32 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento SSD PCIe 4.0 x4 de 1 terabyte. Todo este conjunto se alimenta de una batería de 63 vatios hora que, gracias a la eficiencia de los componentes y del diseño del portátil, proporcionará una autonomía destacable, algo que nos permitirá sacar mayor partido de su tamaño y peso.

La conectividad también es un aspecto importante del ASUS Zenbook S 13 OLED. En el apartado inalámbrico encontramos WiFi 6E mejorado con ASUS WiFi Master Premium, que se completa con Bluetooth 5.2. Y en lo referido a conectores, encontraremos dos puertos Thunderbolt 4 / USB-C, un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo A, un conector HDMI 2.1 y un minijack de audio.

El ASUS Zenbook S 13 OLED llegará a España durante el mes de mayo, y su precio partirá de los 1.399 euros.

Más información