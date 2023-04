La Starship de SpaceX explota en su primera prueba orbital

Hoy era un día muy importante para la Starship, el conjunto de cohete y nave espacial en el que SpaceX lleva trabajando más de una década. Después de años de pruebas, parte de las cuales se vieron abruptamente concluidas a consecuencia de explosiones, como la Starship SN8 en 2020 y la Starship SN9 en 2021, el vehículo espacial más grande de todos los tiempos intentaría, por primera vez, acercarse a la órbita planetaria.

Digo bien, acercarse, pues el plan era que la nave completara una vuelta completa a nuestro planeta, pero no que permaneciera en la órbita, una prueba que previsiblemente se llevará a cabo más adelante. Sin embargo nada de esto ha sido posible, pues cuatro minutos después de su lanzamiento, que se ha producido a las 15.33 (hora peninsular española), la Starship explotaba cuando se encontraba a unos 29 kilómetros de altura sobre el Golfo de México. Dicho espacio aéreo se encontraba cerrado ante la posibilidad de que esto ocurriera, por lo que la explosión no ha planteado riesgos adicionales.

Recordemos, además, que se trataba de una prueba no tripulada, por lo que no hay que lamentar pérdidas personales, lo que sin duda es la mejor noticia relacionada con el incidente. Y es que debemos recordar que este tipo de eventualidades son comunes en las fases de prueba de obras tan complejas como la Starship. Dicho de otro modo, claro que es una pena que haya explotado, pero esto se encuadra en la normalidad y, por lo tanto, salvo en lo referido a las conclusiones que se extraigan de la investigación de lo ocurrido, esto no debería afectar a los planes tanto de SpaceX como a los de la NASA con el Programa Artemis.

