Techland ya piensa en Dying Light 3, pero no llegará a corto plazo

Tymon Smektała ha confirmado en redes sociales que Techland ya está pensando en Dying Light 3. Esta información tiene un valor indudable, porque al final estamos hablando del director de dicha franquicia, es decir, de una fuente oficial y de uno de los máximos responsables de la saga.

El propio Tymon dijo que este no se trataba de un anuncio de Dying Light 3, pero justo en ese mismo tuit preguntó abiertamente: «si hacemos Dying Light 3, qué te gustaría que fuese el personaje principal (como profesión)». Inmediatamente, dio cuatro opciones diferentes:

La última opción es la que ha ganado, seguida de sólo un superviviente. Curiosamente, la menos popular fue la opción del peregrino, que es precisamente la profesión del protagonista de Dying Light 2. Y hablando de Dying Light 2, según Techland este juego ha tenido un gran éxito, ya que logró vender cinco millones de copias durante su mes de lanzamiento, y tendrá soporte con nuevos contenidos y DLCs durante al menos cinco años.

Esto quiere decir que Dying Light 2 todavía tiene vida por delante, aunque está claro que al final nada impide a Techland lanzar Dying Light 3 antes de que aquél finalice su ciclo de vida. Volviendo al protagonista de esa tercera entrega, Tymon también comentó anteriormente que éste empezará siendo más fuerte y contando con una base de habilidades mayor de lo que hemos visto en otros juegos.

La franquicia Dying Light ha vendido alrededor de 30 millones de copias, una cifra en la que destacan especialmente los 20 millones de copias que vendió la primera entrega y que, a mi juicio, es mejor que la segunda en todos los sentidos. Creo que Techland debería tomar nota de esto y volver a las raíces del original en Dying Light 3, un juego que, por razones evidentes, será exclusivo de la generación actual de consolas, es decir, solo llegará a Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 y a PC.

Dicho esto solo queda esperar a que vaya a apareciendo nueva información, aunque ya os aviso de que debéis tener paciencia, al fin y al cabo Dying Light 2 llegó al mercado en febrero del año pasado, así que todavía faltan unos años para que veamos Dying Light 3.

DISCLAIMER: This is not Dying Light 3 announcement 🙂

But – we were chatting today overseeing last details for the Gut Feeling update (3 days to go!), and we couldn’t agree…

…so please help: if we do DL3, would you be most excited if the main hero was (as a «profession»):

— Tymon Smektała (@smektalaTM) April 17, 2023