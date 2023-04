La gráfica integrada Radeon 780M ofrece una experiencia satisfactoria a 1080p

RDNA 3 promete ofrecer una mejora importante en las gráficas integradas incluidas en la APU de AMD, y según pruebas realizadas por el canal de YouTube ETA PRIME, así parece ser viendo el procesador AMD Ryzen 9 7940HS, con gráficos Radeon 780M, implementado en el portátil ASUS TUF A15, el cual también incluye una gráfica dedicada GeForce RTX 4060 de NVIDIA.

El AMD Ryzen 9 7940HS fue presentado en el CES 2023. Se basa en la arquitectura Zen 4 y, como ya hemos dicho, su gráfica integrada es una Radeon 780M basada en RDNA 3, la arquitectura empleada por la serie RX 7000 de gráficas dedicadas de la misma marca. Según las pruebas realizadas por ETA PRIME, y en combinación con los 32GB de memoria RAM DDR5 que incluye el equipo, la Radeon 780M es capaz de ofrecer una experiencia satisfactoria a 1080p, aunque raras veces con la configuración gráfica en ultra a menos que se trate de un título con algunos años encima.

Sin más dilación, procedemos a exponer los datos de rendimiento de ETA PRIME a 1080p con la CPU configurada a 80 vatios:

Counter-Strike: Global Offensive: 130 FPS de media con la configuración gráfica en alta.

GTA V: 81 FPS con la configuración en alta.

Forza Horizon 5: 86 FPS en calidad alta.

Fortnite: 78 FPS con la configuración en media.

Doom Eternal: 83 FPS en calidad media.

Horizon Zero Dawn: 69 FPS con la configuración en favorecer el rendimiento.

Call of Duty Modern Warfare: 106 FPS con la configuración gráfica recomendada y FSR configurado en modo rendimiento.

106 FPS con la configuración gráfica recomendada y FSR configurado en modo rendimiento. Cyberpunk 2077: 70 FPS con una configuración gráfica que combina aspectos en calidad media con otros en calidad baja.

ETA PRIME puso el portátil ASUS TUF A15 en modo rendimiento con la herramienta Armoury-Crate de ASUS. Este contexto dificulta bastante la traslación de estos resultados a un mini-PC con formato de consola híbrida (handhelds), ya que los procesadores de esos dispositivos están limitados por lo general de 15 a 35 vatios dependiendo del caso.

Otro detalle interesante en torno al AMD Ryzen 9 7940HS es que parece ser fácilmente overclockeable, o al menos en el canal de YouTube no han tenido problemas para overclockear los gráficos para que funcionen a 3GHz. La frecuencia a la que funciona la gráfica puede ser subida hasta los 3,25GHz, pero dicha cantidad ha derivado en problemas de estabilidad a la hora de ejecutar Cyberpunk 2077. Los drivers no son del todo funcionales todavía, así que juegos como los ports para PC de Spider-Man no funcionaron.

Como vemos, la gráfica integrada Radeon 780M es un modelo interesante para su inclusión en dispositivos como handhelds y mini-PC similares al Intel NUC (al menos cuando estos eran realmente pequeños).