Microsoft y la misteriosa secuela de diez años

Los procesos, ya sean legales o burocráticos, a los que se deben enfrentar las compañías como Microsoft en determinadas ocasiones, se convierten de manera colateral en una más que interesante fuente de información sobre, precisamente, aquello que dichas compañías prefieren ocultar. De manera reciente tuvimos un claro ejemplo de ello con el enfrentamiento legal entre Apple y Epic Games a consecuencia de la expulsión de los títulos de esta última, incluido Fortnite, de la tienda de aplicaciones de iOS. En estos casos, las compañías se ven obligadas a aportar información que, de una u otra manera, acaba por trascender públicamente, algo que podemos tener bastante claro que no les hace ninguna gracia.

En este sentido, todas las trabas que está teniendo que afrontar Microsoft para que los reguladores den el visto bueno a la adquisición de Activision-Blizzard King también están aportando información muy jugosa sobre todas las partes implicadas. Más aún, porque además esto suele estimular a muchas personas a recabar aún más información que, aún siendo pública, todavía no había trascendido. Un ejemplo claro de esto último lo encontramos en las consideraciones que hacía Sony, en sus patentes, sobre sus rivales en el mercado de las consolas.

Por supuesto, las compañías pueden emplear algunos recursos para intentar oponerse a la entrega de dicha información o, por lo menos, a limitar el volumen de la misma y ocultar determinados aspectos, ya sea de cara a su presentación a los reguladores y/o a las instancias judiciales, o en el momento en el que dichas entidades proceden a hacer pública la información que han recibido para llevar a cabo sus valoraciones. Y algo así es lo que nos encontramos en este caso.

