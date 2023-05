Cómo enviar rápidamente mensajes de audio en Telegram

¿Eres usuario de Telegram y además sueles utilizar constantemente la función de enviar mensajes de voz? Entonces quizás te interese conocer una opción con la que… naturalizar esta acción, sería la palabra, aunque dependiendo de cómo te guste hacer las cosas, te puede parecer una forma más ágil e incluso simple.

Por supuesto, te interesará o no, siempre y cuando no la conozcas todavía, algo que puede suceder si no eres de bucear en las muchas opciones de configuración con las que cuenta Telegram, en concreto, la aplicación móvil. Además, justo esta opción se encuentra desactivada por defecto, así que todo puede ser.

Pero empecemos por el principio: enviar mensajes de voz en Telegram es tan sencillo como mantener pulsado el botón del micrófono en la barra de conversación. Tal y como se hace en WhatsApp, dicho sea de paso. Adicionalmente puede pulsar y desplazar hacia arriba para que continúe la grabación sin mantener la pulsación o desplazar hacia la izquierda para cancelar el mensaje.

Sin embargo, hay otra manera más intuitiva o, como adjetivaba más arriba, más natural de enviar mensajes de audio en Telegram: levantar el móvil y ponértelo en la oreja como si fuese a realizar una llamada de teléfono corriente. Una vez hagas esto, Telegram comenzará a grabar automáticamente un mensaje de audio.

Antes de poder grabar los mensajes de audio de este modo, eso sí, tendrás que activar la opción correspondiente, que encontrarás en : «Ajustes > Chats > Multimedia y sonido > Levantar para hablar«. Y ya está, ya puedes «grabar mensajes de voz acercando el teléfono a tu oído».

Puedes probarlo con tu espacio privado («Mensajes guardados»), verás cómo al levantar el teléfono y acercártelo a la oreja, la pantalla se apaga como si comenzase una conversación telefónica normal. Lo único es que una vez hayas terminado el mensaje, tendrás que darle al botón de enviar (esto se hace así, es de suponer, para evitar el envío del mensaje por error).

