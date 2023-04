Cómo comprobar la calidad a la que ves Netflix desde el navegador

Seguimos hablando de Netflix y no para bien a razón de una de sus particularidades más reprochables: la calidad de transmisión del servicio, en concreto, cuando lo estás viendo a través de un navegador web. Un tema en principio superado, excepto para aquellos que ni siquiera se han entererado.

Conexto: a diferencia del resto de servicios de VOD, no todos los planes de Netflix no ofrecen la misma calidad audiovisual, y es que dependiendo de lo que pagues, podrás aspirar a un nivel u otro. Por calidad en este caso vamos a entender resolución, pues otros parámetros ni se tienen en cuenta en este sentido, aun cuando son uno de las principales lastres del vídeo bajo demanda, no solo para Netflix, sino en general.

Así las cosas, Netflix es tan cutre que solo quienes pagan 17,99 euros por el plan Premium, pueden ver contenidos en 4K; con el Plan Estándar de 12,99 euros al mes se pueden ver contenidos hasta 1080p, lo mismo para con el nuevo plan con anuncios; y quienes se conforman con el plan Básico de 7,99 euros al mes, tienen que hacerlo también con un máximo de 720p de resolución (todo ello, entre otras limitaciones que no vienen a cuento ahora).

La cuestión es que si eres de ver Netflix en tu navegador web, importa tanto tu nivel de suscripción, como el navegador que uses, porque todos menos uno están limitan la resolución de vídeo a 720p. Sí, 720p en pleno 2023. ¿Cómo puedes comprobarlo? Es muy sencillo: con la combinación de teclas «Ctrl+Alt+Shift+D«. Una vez la ejecutes, verás aparecer en pantalla un montón de datos, entre los cuales se indica el que nos ocupa.

Busca la sección que comienza con la opción de «Playing bitrate» para ver la resolución a la que estás reproduciendo el contenido: si es en 720p (1280×720 píxeles), 1080p (1920×1080 píxeles) o 4K (3840×2160 píxeles).

Lo que te estás preguntando, obviamente, es cuál es ese navegador que sí permite reproducir los contenidos de Netflix en la calidad que tengas contratada. Pues es el que siempre ha sido: Microsoft Edge. De manera adicional, puedes utilizar la aplicación oficial de Netflix para Windows, que encontrarás disponible en la Microsoft Store y que también ofrece esta posibilidad. Sí, hay otras formas de hacer lo mismo con otros navegadores, pero son más complicadas. No vale la pena.