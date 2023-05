Google está comenzando a poner anuncios en Gmail como nunca antes y las críticas no se han hecho esperar

Volvemos a hablar de Google y, de nuevo, no para bien, a razón ahora de un aumento en la publicidad de Gmail que está disgustando mucho a los usuarios, no solo por el incremento de anuncios que están experimentando, sino también por la forma en que lo está haciendo.

Sí, Gmail tiene publicidad, aunque suele pasar un poco desapercibida porque por lo general no es mucha y se sitúa estratégicamente de manera que es distinguible del resto de mensajes, pues no son banners tradicionales lo que muestra el servicio, sino una suerte de mensajes marcados como publicidad que nadie abre. Por supuesto, es algo más común percatarse de ello en el móvil que en el PC, por aquellos de los adblocks que tante gente usa.

Sin embargo, hay cada vez más gente quejándose de lo mismo: más anuncios en Gmail y lo que es peor, muchos más intrusivos de lo que nunca lo hayan sido, situándose ahora entre los mensajes, como si fueran uno más. Algo sobre lo que ya han cuestionado a Google, sin obtener una respuesta por el momento. Y aunque la mayoría de la cobertura se la están llevando usuarios anglosajones, en Twitter ya se pueden ver quejas en español sobre lo mismo.

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL

— rosemary h (@rohallma) May 3, 2023