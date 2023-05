El nuevo CEO de Twitter será anunciado en seis semanas, dijo anoche Elon Musk en la red social. No reveló el nombre, pero se refirió al nombramiento como «ella». Medios estadounidenses dicen saber quien será la elegida: Linda Yaccarino, la actual jefa de publicidad del gigante de los medios NBCUniversal.

Hay movimiento en Twitter. Y es necesario una vez que Musk pagó la friolera de 44.000 millones de dólares por el sitio de microblogging y hoy no lo reconoce «ni la madre que lo parió» que decían los clásicos. El 70 por ciento de su personal ha sido despedido o renunciado con lo que supone de pérdida de talento y anunciantes han huido de la plataforma (Apple, Balenciaga, Chipotle, United Airlines Ford, General Motors…) a medida que han seguido prosperando los discursos de odio, los trolls y la falta de esa «democracia» de la que presumió Musk cuando ocupó el cargo.

Los esfuerzos de moderación y seguridad del contenido se han estancado por completo y la estrategia con Twitter Blue (una de las principales funciones para monetizar la plataforma) ha sido caótica. La compañía también se enfrenta a una creciente presión gubernamental en varios frentes y con todo esto, millones de usuarios han huido de Twitter sea por la gestión nefasta de Musk o simplemente por «descansar» de redes sociales como estamos haciendo muchos. Mientras, los rivales siguen creciendo. Especialmente Mastodon, que sin ser un reemplazo directo por sus peculiaridades ha acogido a una buena parte de los díscolos.

Elon Musk preguntó a los usuarios en una encuesta (que prometió vinculante) si debía dejar la responsabilidad del ejecutivo de Twitter. Antes de soltarla ya conocía el resultado y prometió abandonar el cargo de CEO cuando encontrara «un reemplazo adecuado, alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto». Parece que en pocas semanas la red social tendrá el relevo al frente del ejecutivo:

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023