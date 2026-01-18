Si eres usuario de Starlink, cuidado con tus datos personales

En la era de la inteligencia artificial, el consentimiento ya no se pide: se da por hecho. Cada vez más servicios optan por incluir opciones de exclusión silenciosa, enterradas en configuraciones poco visibles, en lugar de pedir una aprobación explícita. Starlink, el sistema de Internet por satélite de SpaceX, acaba de sumarse a esa tendencia. Sin comunicados, sin correos y sin alertas, ha actualizado su política de privacidad para autorizar por defecto el uso de datos personales de sus usuarios en el entrenamiento de modelos de IA. La única forma de evitarlo: desmarcar manualmente una casilla escondida en el perfil del usuario.

El cambio fue detectado por usuarios atentos, no por una notificación oficial. En los nuevos términos de servicio, Starlink incluye ahora una cláusula que le permite compartir datos personales con “colaboradores de confianza” para entrenar sistemas de inteligencia artificial, incluidos aquellos con fines independientes. Esto incluye no solo el uso de información por parte de SpaceX, sino también la cesión a terceros, bajo criterios que la compañía no ha detallado públicamente. La opción viene activada por defecto, y solo es reversible desde la versión web del servicio: ni rastro de ella en la app móvil, que para muchos es la única vía de acceso habitual.

Aunque la política no menciona nombres concretos, todo apunta a una integración con el ecosistema empresarial de Elon Musk, del que forman parte tanto Starlink como xAI, la firma responsable de Grok, el controvertido chatbot que ha sido objeto de críticas por generar contenidos explícitos, sexualizados y, en algunos casos, ilegales. Como ya informamos, Grok ha sido utilizado para crear imágenes manipuladas sin consentimiento y carece de controles efectivos frente al abuso. Que los datos de uso de Starlink puedan terminar nutriendo ese mismo sistema es, como mínimo, alarmante.

La opción para excluirse de esta recolección existe, sí, pero se oculta tras varios pasos: hay que entrar en la cuenta desde el navegador, acceder a “Settings”, editar el perfil, localizar una pequeña casilla titulada “Share personal data with Starlink’s trusted collaborators to train AI models”, desmarcarla y guardar los cambios. El sistema puede pedir una verificación por email o SMS. Todo el proceso, diseñado con frialdad burocrática, parece pensado más para desincentivar que para proteger. Quien no sepa que esa opción existe, simplemente quedará dentro del sistema.

Y aunque se desactive esa casilla, la política no aclara si los datos seguirán usándose para entrenamientos internos de Starlink o SpaceX. La ambigüedad en la redacción abre la puerta a interpretaciones amplias, donde lo “propio” puede incluir cualquier proyecto vinculado con la compañía. Esa falta de claridad es, en sí misma, una estrategia: en lugar de definir límites precisos, se opta por el terreno borroso donde todo cabe… hasta que alguien lo cuestione.

Este tipo de decisiones no solo erosionan la privacidad del usuario, sino que trasladan la carga de protección a quien menos herramientas tiene. Starlink ha optado por lo más cómodo para la empresa: convertir la conectividad en materia prima para sus modelos de IA, sin informar directamente a quienes pagan por el servicio. Y lo ha hecho con el respaldo legal de unos términos que casi nadie lee, pero que redefinen por completo la relación entre proveedor y cliente.

Cuando una compañía trata el consentimiento como un obstáculo en lugar de como un principio, el problema no es técnico: es ético. Starlink no ha cometido un descuido, ha tomado una decisión calculada. Y eso convierte este caso en algo más que una simple cláusula: es una señal de alarma para cualquiera que crea que el control sobre sus propios datos sigue estando en sus manos.

Más información