OpenAI abre el acceso web a los usuarios de ChatGPT Plus

Una de las principales críticas que ha recibido ChatGPT desde su mismo lanzamiento es que el chatbot no cuenta con conexión a Internet para poder obtener información reciente. Como recuerda el propio servicio cada vez que accedemos al mismo, en su lista de limitaciones, «Limited knowledge of world and events after 2021», es decir, que su conocimiento sobre todo lo ocurrido después de 2021 es limitado. OpenAI actualiza de manera habitual la base de conocimiento de su chatbot, de modo que vemos mejoras en este sentido, pero incluso así, juega en clara desventaja frente a Bing y, según nos contó Google en el Google I/O 2023, frente a Bard.

Hasta ahora, la única manera de lograr que ChatGPT fuera capaz de explorar información reciente era proporcionándosela en los prompts, bien de manera directa, o bien a través de alguno de los muchos complementos para el navegador que han aparecido durante los últimos meses. Es cierto que proveer manualmente los enlaces nos asegura que empleará la información que deseamos, pero claro, para ello previamente tendremos que buscar los mismos. Así, esto puede ser útil si deseamos que el chatbot elabore algún texto en relación con dicha información, pero resulta totalmente inútil si lo que buscábamos era, únicamente, dicha información.

Así, los usuarios del servicio llevan meses reclamando que OpenAI subsane esta limitación, especialmente desde la aparición de servicios rivales que han mostrado que esta integración se puede llevar a cabo sin comprometer la calidad de las respuestas proporcionadas por el modelo. Y más allá de que sean los propios usuarios de ChatGPT los que se interesaban por esa funcionalidad, el propio mercado de chatbots obligaba a que OpenAI diera algún paso en este sentido, por lo que era solo cuestión de tiempo.

La espera ha terminado, si bien solo para algunos (al menos de momento) ya que, según podemos leer en el registro de actualizaciones del blog oficial del chatbot, OpenAI ha empezado a desplegar la función de navegación web en ChatGPT Plus, la modalidad de pago del chatbot que, por una cuota mensual de 20 dólares, proporciona acceso a algunas funciones avanzadas del servicio, además de prioridad de acceso al mismo cuando el servicio está saturado.

La función de navegación web se empieza a desplegar en fase beta, por lo que es necesario acceder a la configuración de ChatGPT Plus y, en la misma, a las funciones beta, para poder activarla. Y los usuarios que accedan a este apartado, se encontrarán con otra novedad también muy interesante, y es que los complementos para ChatGPT han pasado de alpha a beta, y se puede solicitar acceso a los mismos a través de ese mismo apartado. Según la publicación, el despliegue se ha iniciado ya, y se completará para todas las cuentas premium durante la semana que viene.