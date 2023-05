Juegos baratos: Steam keys vs Steam accounts

Comprar juegos en la tienda digital de Steam no es la única manera de tener juegos en Steam. A algunos esto les resultará sorprendente, mientras que otros se preguntarán si era necesaria dicha aclaración, y esta reacción depende de si la persona conoce, o no, las tiendas de claves y su funcionamiento. Y es que, por sorprendente que les pueda resultar a algunos, a día de hoy todavía hay muchas personas que o desconocen o tienen un conocimiento muy lejano sobre estos servicios y qué es lo que ofrecen.

Servicios como G2A, Eneba, Insta Gaming y demás, han ido cobrando notoriedad con el paso de los años, algo para lo que han dependido tanto de sus acciones de marketing y publicidad, como del modo en que sus propios usuarios se han convertido en un vector de difusión, especialmente en sus primeros tiempos, cuando no eran tan conocidas como en la actualidad.Recuerdo, en aquella época, como muchos usuarios corrían, emocionados, a contar en las redes sociales que se habían hecho con una licencia legal del juego de moda en aquel momento, pero que se habían ahorrado un 20, 30 o incluso un 40% con respecto al precio oficial. No se me ocurre mejor publicidad.

Así, con el tiempo se ha popularizado referirse a ellas como tiendas de claves, algo que era totalmente correcto en sus inicios, pero que ya no resulta tan adecuado en la actualidad, pues su oferta se ha diversificado. Sin embargo, aquí nos volvemos a encontrar con lo que mencionaba al principio, es decir, con que hay usuarios que son conscientes de esta evolución, mientras que otros piensan que las de juegos baratos siguen siendo, eso, cuentas de claves. Y esto ha dado lugar a una circunstancia un tanto incómoda para estos últimos.

Desde hace ya algún tiempo, cuando buscamos en este tipo de tiendas, nos podemos encontrar junto con los juegos cuyo nombre se acompaña de «Steam Key», otros que a la derecha de su nombre indican «Steam Account». El problema es que, por desconocimiento o por falta de atención, son bastantes las personas que compran un juego con el sufijo «Steam Account sin saber qué es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo, como puedes deducir por el texto, es comprar una cuenta de Steam (o el acceso a la misma) que contiene, únicamente, ese juego.

Así, si compramos un juego en esta modalidad, cada vez que queramos jugarlo tendremos que cerrar sesión en nuestra cuenta de Steam y abrir la cuenta con dicho título, aunque es cierto que algunos vendedores ofrecen medios alternativos para evitar esto, como utilizar la función de préstamo entre cuentas. Esto se traduce, en primera instancia, en que todos los logros que obtengamos no se reflejarán en nuestra cuenta personal, no podremos compartir nuestra actividad en el mismo, no podremos emplear las funciones de Steam para comunicarnos y jugar con nuestros amigos (siempre que esto dependa de Steam, claro, en otro caso no tendremos problema), etcétera.

Más allá de eso, hay dos problemas más importantes. El primero es que no tendremos el 100% de garantía de que la cuenta pasa a pertenecernos en exclusividad. En estas plataformas hay vendedores muy serios y profesionales, y sus historiales de valoraciones nos pueden poner sobre la pista para saber si son más o menos confiables, y las propias plataformas toman medidas para intentar garantizar esto, pero no debemos dejar de tener en cuenta este riesgo si optamos por una «Steam Account» en vez de por una «Steam Key».

Me he dejado lo más importante para el final de esta enumeración de riesgos. Si revisamos el Acuerdo de suscriptor a Steam (las condiciones que aceptamos al emplear el servicio), en capítulo 1, apartado C, podemos leer lo siguiente:

«Su cuenta, incluida toda información vinculada a ella (p. ej. datos de contacto, datos de facturación, historial de la cuenta y suscripciones, etc.), es estrictamente personal. Por lo tanto, no tiene permiso para vender su cuenta, cobrar a terceros por el derecho de usarla ni transferirla de cualquier otro modo; tampoco tiene permiso para vender sus suscripciones, cobrar a terceros por el derecho de usarlas ni transferirlas, excepto en los casos que queden expresamente permitidos en este acuerdo (incluidos los términos de suscripción o las normas de uso) o cuando Valve lo autorice específicamente.»

¿Y qué puede ocurrir si Valve detecta que una cuenta ha sido vendida? capítulo 9, apartado C:

«Valve puede restringir o cancelar su cuenta o cualquier suscripción en cualquier momento en caso de que (a) Valve deje de proporcionar ese tipo de suscripción en general a suscriptores en situaciones similares, o (b) usted incumpla cualquiera de los términos del presente acuerdo (incluidos los términos de suscripción y las normas de uso). En el caso de que Valve cancele o rescinda su cuenta o una suscripción concreta por el incumplimiento de este acuerdo o por actividades inadecuadas o delictivas, usted no recibirá ningún reembolso ni se le devolverán los cargos por suscripción ni los fondos no usados de su cartera de Steam.»

Vistos todos los contras, ¿por qué querría alguien comprar una cuenta de Steam que incluye un juego, en vez de un código para añadir ese juego a su propia cuenta? La explicación es tremendamente sencilla, en realidad, y apuesto a que incluso si no conoces estas tiendas y/o este tipo de ventas, ya te lo estás imaginando, pero voy a ilustrarlo con un ejemplo. Lo haré con la más que popular G2A, y la razón de elegirla es que, en mi experiencia, es la plataforma que más se preocupa de alertar a los usuarios de que lo que pretenden comprar es una cuenta, y no una clave.

Todavía no lo he jugado, pero tengo bastante curiosidad por Hogwarts Legacy, pues tanto las críticas como los comentarios que me han llegado sobre el mismo son muy, muy positivos. Así pues, me dirijo a Steam, y veo que el precio de la edición normal es de 59,99 euros, mientras que la edición deluxe asciende hasta los 69,99 euros. Como voy un poco justo de presupuesto, pero quiero jugarlo, decido probar suerte en las tiendas de claves, y tras una búsqueda en G2A, me encuentro los siguientes resultados:

Como puedes comprobar, el ahorro de una Steam Account frente a una Steam Key es más que evidente, con los dos primeros resultados de la búsqueda ofreciéndonos un ahorra del 50%. Seguimos viendo los resultados y comprobamos que las dos claves que se muestran en la lista, nos ofrecen un ahorro de entre el 20% y el 30%, que no está nada mal, pero claro, no es el sorprendente 50% que hemos visto en las cuentas que se muestran al principio.

Al acceder a la ficha de uno de los resultados de cuentas, no de claves, si revisamos su contenido nos encontraremos con un mensaje que nos previene, por si no nos habíamos dado cuenta al ver el título, de la naturaleza de esta compra:

¿Merece la pena comprar una cuenta?

Esta pregunta no tiene una respuesta universal, pues en realidad depende del peso que cada persona le conceda a los pros y contras de dicha opción. Obviamente, el ahorro económico es espectacular, y algunas tiendas, como el caso de la mencionada G2A, parecen tomarse bastante en serio el compromiso con garantizar la fiabilidad de estas cuentas, además de informar por activa y por pasiva al usuario de que se encuentran frente a una compra de una naturaleza muy particular.

Por contra, ya sabemos que las garantías absolutas no existen. Ya sea porque el vendedor actúe con aviesas intenciones, o porque Valve detecte que esa cuenta ha incumplido el acuerdo de usuario y decida cancelarla, nos exponemos a una serie de riesgos que no todo el mundo está dispuesto a asumir, lógicamente.

En mi caso, considero que no me compensa, prefiero la «seguridad» (recordemos que todo es relativo) que me proporciona una clave con la que el juego en cuestión pasa a formar parte de mi inventario, aunque su coste sea algo mayor. Claro, que en realidad mi opción predilecta es esperar a las rebajas de Steam, o a las ofertas especiales de desarrolladores, para hacerme con el juego en cuestión directamente en la plataforma. No obstante, sí que he comprado claves en varias tiendas y siempre me ha ido bien con ellas, y en ocasiones me han supuesto un ahorro muy importante, por lo que también me parecen una opción muy recomendable.

¿Qué opinas tú? ¿Piensas que el ahorro de las cuentas frente a las claves justifica optar por las primeras? ¿Has comprado alguna cuenta? Y, en caso afirmativo, ¿cómo ha sido tu experiencia con ella?