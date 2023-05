Nuestros lectores opinan: ¿cuál es tu juego de zombis favorito?

La lista de juegos de zombis que han llegado en los últimos años es enorme, de eso no hay ninguna duda, pero la calidad de los mismos difiere considerablemente. Algunos títulos son auténticas obras de arte, mientras que otros son meramente aceptables y sí, también hay otros de los que es mejor pasar directamente, todo sea dicho.

Tened en cuenta que, cuando hablo de juegos de zombis, lo hago de una manera genérica y amplia, es decir, meto en el mismo saco a aquellos juegos que nos presentan zombis en su concepto más clásico y también esos otros que ponen en escena otro tipo de infectados que son más o menos agresivos, y que tienen habilidades o comportamientos dispares, pero que al final mantienen similitudes con el concepto de zombi.

Uno de los mejores ejemplos en este sentido lo tenemos en The Last of Us, que no presenta zombis en sentido estricto, o Days Gone, que cambia a los zombis por engendros. En cualquier caso, vamos a considerar a ambos como variantes del género, ya que parten de esa base común de infectados que acaba degenerando en un apocalipsis, y que por tanto merecen estar dentro del mismo saco.

En este artículo de opinión os quiero invitar a que nos contéis cuál es vuestro juego de zombis favorito, siguiendo ese enfoque amplio al que acabo de hacer referencia, y como de costumbre voy a empezar mojándome yo. Hace unos años lo tenía muy claro, mi juego favorito era Dying Light, un título fantástico tanto por su calidad gráfica como por su ambientación, su enfoque realista y también porque fue capaz de generarme una sensación única de agobio y de inferioridad al salir a explorar de noche.

Tras la llegada de Days Gone lo tengo mucho más complicado a la hora de decidirme por uno de los dos, porque la verdad es que ambos me encantaron y son, en mi opinión, los mejores juegos de zombis que he probado. Con todo, tengo que elegir uno, y me quedo con Dying Light por la historia, por el impacto de la noche en el juego, y también por la profundidad y el giro de tuerca que se produce con Jade Aldemir, uno de los más emotivos que he visto en toda mi vida como jugador.

Days Gone también es un juegazo y tiene una historia fantástica con mecánicas muy buenas y personajes que nos dejarán huella, pero Dying Light me hizo sentir de una manera única y logró sorprenderme de una forma que realmente ni yo mismo me esperaba. Ahora os toca a vosotros, nos leemos en los comentarios.